Monster Hunter World: Iceborne – Titel-Update 5 bringt Drache Fatalis

Das Monster Hunter World: Iceborne Titel-Update 5 ist ab sofort kostenlos für die PlayStation 4, die Xbox One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X und Steam erhältlich. Im neuen Titel-Update Monster Hunter World: Iceborne debütiert der legendäre schwarze Drache Fatalis, außerdem werden das Varianten-Monster Kampfgehärteter Velkhana, das saisonale Selina-Spuk-Fest sowie eine Menge Systemupdates zugefügt. Um die Geschichte und die Herausforderungen von Iceborne, welches Capcom im Zuge des dritten Titel-Updates einführte, spielen zu können, müssen Spieler die Hauptgeschichte in Monster Hunter: World abgeschlossen und Jägerrang 16 erreicht haben.

Der Drache Fatalis und das Monster Velkhana Niemand weiß, woher der schwarze Drache gekommen ist oder welche Verbindung er zu dem verdorbenen Schloss Schrade hat, dessen Zerstörung nur als Legende bekannt ist. Nachdem frühere Trupps nicht von der Burg zurückgekehrt sind, hat die Gilde den General dafür gewonnen, die Forschungskommission um Hilfe zu bitten. Mutige Jäger, die sich dieser Herausforderung stellen, sollten sich auf einen Kampf vorbereiten, der in die Geschichte eingehen wird. Erfolgreiche Jäger werden mit hochwertigen Materialien belohnt, mit denen sich brandneue Palico-Ausrüstung, Waffen und Rüstungen mit neuen Set-Bonus-Fähigkeiten schmieden lassen. In einer zeitlich begrenzten Event-Quest wartet der kampfgehärtete Velkhana, eine stärkere Variante des Drachenältesten mit einem Sturm eisiger Angriffe auf Jäger, die sich ihm entgegenstellen.

Das Selina-Spuk-Fest bringt Halloween-Stimmung Vom 16. Oktober bis 5. November findet darüber hinaus das Selina-Spuk-Fest statt. Dafür wird die Versammlungsstätte der Jahreszeit entsprechend schaurig-schön geschmückt und in der Kantine gibt es eine Auswahl an zahnziehender Süßigkeiten und vieles mehr. Jäger können Tickets aus Anmeldeboni, saisonalen Kopfgeldern und Event-Quests einlösen, um die neue Demonlord α+-Rüstung, neue mehrschichtige Rüstungen wie den Schädelschal und vieles mehr zu erhalten.