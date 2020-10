Netflix und Ubisoft arbeiten an Assassin’s Creed Live Action Serie

Lange wurde gemunkelt, heute wurde es offiziell bestätigt. Netflix und Ubisoft arbeiten wirklich gemeinsam an einer Live-Action-Serie basierend auf dem Assassin's Creed Franchise. Was es dazu noch an spannenden Infos gab, haben wir euch mitgebracht! Netflix kündigte heute an, gemeinsam mit Ubisoft an einer Live-Action-Serie, basierend auf dem Assassin's Creed Franchise zu arbeiten. Diese Serie soll der Start einer längerfristigen gemeinsamen Zusammenarbeit sein. Wir dürfen also gespannt sein, ob später auch mal Anime Adaptionen und Co. die Leinwand erblicken werden! Die offizielle Suche nach einem Showrunner wurde gestartet, Ubisoft Film & Television's Jason Altman und Danielle Kreinik werden als Executive Producer eingesetzt. Head of Ubisoft – (Film & Television) – Jason Altman freut sich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit: „Seit über 10 Jahren halfen Millionen von Fans, die Assassin's Creed Marke in ein riesiges Franchise zu entwickeln. Wir sind begeistert darüber, die gemeinsame Serienentwicklung mit Netflix ankündigen zu können – und damit die nächste Saga des Assassin's Creed Universums!" Seit dem ersten Launch im Jahr 2007 hat die Assassin's Creed Reihe bereits über 155 Exemplare weltweit verkauft. Auch ein eigener Film flickerte vor einigen Jahren über die Leinwand. Fans können sich nun also auf einen komplett neuen Zugang freuen! Genauere Details zur Geschichte kennen wir bisher noch nicht. Wir halten euch bei weiteren Infos auf dem Laufenden!