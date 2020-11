Neue Hearthstone Erweiterung & Duelle-Modus verfügbar!

Obwohl sich nächste Woche mit dem Release von World of Warcraft: Shadowlands die alten Götter (vorläufig) aus der Welt von Azeroth verabschieden, so sind sie seit gestern in Hearthstone dafür so richtig am Start! Mit Der Dunkelmond-Wahnsinn ist nun die neue Erweiterung von Hearthstone spielbar. Viel Verderbnis und Wahnsinn inklusive!

Wie von zahlreichen Spielern vermutet, geht es in der letzten Erweiterung des Jahres tatsächlich zurück in die Thematik der Alten Götter – zeitlosen, physischen Manifestationen der Leere in World of Warcraft. Schreckliche Wesen welche lange vor der Zeit der Spieler über Azeroth herrschten, und ihre Herrschaft des Grauens zurückerobern wollen. Die neue Erweiterung Der Dunkelmond-Wahnsinn knüpft geschichtlich gesehen an die beliebte Erweiterung Das Flüstern der Alten Götter aus dem Jahre 2016 an.

Wie bereits berichtet kehren diesmal zum ersten Mal alle vier bekannte Götter gleichzeitig zurück: sowohl C’Thun, Yogg Saron, N’Zoth als auch YSshaarj. Spieler können dabei auch Artefakte der Alten Götter einsetzen – mächtige Zauber, die von den Dienern aus Das Flüstern der Alten Götter inspiriert wurden. Insgesamt stehen den Spielern 135 neue Karten zur Verfügung! Große Neuerung dabei ist der spezielle Verderbnis Modus.

Manche Karten erhalten das neue Schlagwort „Verderben“. Wird eine teurere Karte als die Karte mit Verderben-Effekt ausgespielt, wird besagter Effekt ausgelöst. Das klingt nun erstmal nach viel Verderben, verspricht laut ersten Karten aber auch viel Spaß, und Chancen für taktisches Geschick.

Zeit für das Messen im Duell-Modus

Ebenfalls verfügbar ist nun der neue Duell-Modus. Dieser bietet eine Mischung aus selbstgebauten Decks, und den bereits bekannten Dungeons-Abenteuern. Vorbesteller der neuen Erweiterung können diesen Modus bereits testen. Auch das Fortschritt-System soll grundlegend überarbeitet werden.

Alle Karten der Erweiterung könnt ihr euch bereits auf der offiziellen Seite ansehen.

Der Dunkelmond-Wahnsinn sowie die neuen Duelle sind nun spielbar!