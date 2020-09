in News

by

Neuer Story-Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla!

Die ersten Herbsttage sind bereits in Land gezogen – und damit rückt der Release von Assassin’s Creed Valhalla immer näher! Ubisoft feuert nun den Hype weiterhin an. Ein neuer Story-Trailer, sowie ein spezieller Dokumentations-Podcast, sollen den Spielern noch mehr Lust auf das Wikinger-Abenteuer machen. Wir haben die neuesten Infos für euch zusammengefasst! Um die Vorfreude auf Assassin’s Creed Valhalla nochmal anzufeuern veröffentlichte Ubisoft heute einen exklusiven, neuen Story-Trailer zur Geschichte der Wikinger rund um Held Eivor. Ergänzt wird der Trailer durch eine neue Podcast-Dokumentationsreihe: Echos aus Valhalla. Im Story-Trailer erleben wir Eivor in seiner schwersten Phase: hin- und hergerissen zwischen Verpflichtungen gegenüber Bruder Sigurd und der persönlichen Suche nach Ruhm und Erfüllung. Durch endlose Kriege und schwindende Ressourcen aus Norwegen vertrieben, muss Eivor sich mit seinem Klan in dem Königreich Englands eine neue Zukunft aufbauen. Auf dieser Reise wird Eivor auf die Verborgenen stoßen – und damit mächtigen Persönlichkeiten begegnen. Sei es den sächsischen Königen, oder den kriegstreibenden Söhnen Ragnar Lothbroks, sowie einer mysteriösen, wachsenden Bedrohung, die Englands Schicksal bestimmen könnte. Zusätzlich dazu wird die Geschichte um einen neuen Podcast ergänzt – Echos aus Valhalla. Die Reihe beginnt heute, am 29. September, und entdeckt anschließend in einigen Folgen den Hintergrund von Assassin’s Creed Valhalla. Hier erzählen die Wikinger ihre eigenen Geschichten, um den Kriegern, die die Welt bereits und geprägt haben, eine neue Stimme zu verleihen. Mehr zur Podcast Reihe findet ihr hier: https://open.spotify.com/show/0aAiQqTXnakl7IU3v28pZe?si=Vx7Exx2RQxiO2Oy2EY6cQQ Wir sind gespannt, welches neue Material uns in den Wochen bis zum Release noch erwarten wird. Denn wir durften das neue Abenteuer exklusiv vor Release bereits antesten – und haben natürlich für euch berichtet! Assassin’s Creed Valhalla erscheint am 10. November für PC, XBOX One, PlayStation 4 – und anschließend auch für XBOX Series X/S sowie PlayStation 5. Beitrag teilen teilen