in News

by

Nintendo Direct Mini: Partner Showcase – Highlights vom 17. September!

Diesen Donnerstag gab es erneut Neuigkeiten aus dem Hause Nintendo – im Rahmen einer kleineren Nintendo Direct Mini, gestaltet unter dem Motto „Partner Showcase“. Dabei erhielten wir neue Infos zu kommenden Spielen für die Nintendo Switch, veröffentlicht von Partner-Publishern und -Entwicklern. So schnell kann es gehen, und es fallen wieder weitere Neuigkeiten zur Nintendo Switch ins Haus! Nicht mal zwei Wochen ist es her, seit mit der letzten Nintendo Direct unser Lieblingsklempner Super Mario und sein 35. Geburtstag im Rampenlicht standen. Nun legt Nintendo direkt mit einer Nintendo Direct Mini nach. Diesmal drehte sich alles um neue und alte Abenteuer, welche von Nintendos Partner-Studios geschaffen werden. Wir haben die Highlights der Direct Mini für euch zusammengefasst: Monster Hunter Rise:

Einige Gerüchte vermuteten es bereits, und nun ist es wahr geworden: die Nintendo Switch erhält mit Monster Hunter Rise ein eigenes Monster Hunter. Die neue Jagd beginnt voraussichtlich am 26. März 2021 , und wird von Capcom veröffentlicht.

Einige Gerüchte vermuteten es bereits, und nun ist es wahr geworden: die Nintendo Switch erhält mit Monster Hunter Rise ein eigenes Monster Hunter. Die neue Jagd beginnt voraussichtlich am , und wird von Capcom veröffentlicht. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Doch mit der ersten Ankündigung nicht genug, legt Capcom direkt noch ein Monster Hunter Stories Abenteuer hinterher! Das Spiel erscheint im Sommer 2021.

Doch mit der ersten Ankündigung nicht genug, legt Capcom direkt noch ein Monster Hunter Stories Abenteuer hinterher! Das Spiel erscheint im Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Der Trend rund um Sport im eigenen Wohnzimmer reißt nicht ab. Mit dem neuesten Teil der Fitness Boxing Reihe darf in den vier Wänden ab 04. Dezember 2020 wieder ordentlich zum Beat bekannter Lieder geboxt werden.

Der Trend rund um Sport im eigenen Wohnzimmer reißt nicht ab. Mit dem neuesten Teil der Fitness Boxing Reihe darf in den vier Wänden wieder ordentlich zum Beat bekannter Lieder geboxt werden. Disgaea 6: Defiance of Destiny

Auch das Strategie-RPG Disgaea lässt wieder von sich hören. Zahlreiche taktische Kämpfe erwarten uns im Sommer 2021 exklusiv auf Nintendo Switch. Eine erste Demo ist bereits im Store verfügbar.

Auch das Strategie-RPG Disgaea lässt wieder von sich hören. Zahlreiche taktische Kämpfe erwarten uns im exklusiv auf Nintendo Switch. Eine erste Demo ist bereits im Store verfügbar. Empire of Sin:

John Romeros Strategiespiel erhält einen neuen Trailer – und lässt uns ab 01. Dezember 2020 zum Boss der Unterwelt aufsteigen!

John Romeros Strategiespiel erhält einen neuen Trailer – und lässt uns zum Boss der Unterwelt aufsteigen! Sniper Elite 4:

Auch Shooter-Fans erhalten Nachschub. Der Stealth-Shooter erscheint im Winter 2020 auf Nintendo Switch.

Auch Shooter-Fans erhalten Nachschub. Der Stealth-Shooter erscheint im auf Nintendo Switch. The Long Dark:

Das nordische Survival Abenteuer von Hinterland Studios Inc. ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar.

Das nordische Survival Abenteuer von Hinterland Studios Inc. ist Hades:

Die Hölle ist definitiv kein gemütliches Plätzchen. So versucht man in dem Roguelike Hades aus dieser auszubrechen, welches ab heute im eShop verfügbar ist.

Die Hölle ist definitiv kein gemütliches Plätzchen. So versucht man in dem Roguelike Hades aus dieser auszubrechen, welches verfügbar ist. Balan Wonderworld:

Das familienfreundliche Plattformer von Square Enix erhielt ebenso einen neuen Trailer. Der bunte Hüpfspaß wird am 26. März 2021 erscheinen.

Das familienfreundliche Plattformer von Square Enix erhielt ebenso einen neuen Trailer. Der bunte Hüpfspaß wird erscheinen. Rune Factory 5:

In diesem charmanten Rollenspiel erwachen wir ohne jegliche Erinnerung, und können uns ein ganz neues Leben schaffen. Damit beginnen dürfen wir auf der Nintendo Switch jedoch erst 2021 .

In diesem charmanten Rollenspiel erwachen wir ohne jegliche Erinnerung, und können uns ein ganz neues Leben schaffen. Damit beginnen dürfen wir auf der Nintendo Switch jedoch erst . Ori and the Will of the Wisps:

Wie so oft kam – jedenfalls in meinen Augen – auch bei dieser Nintendo Direct Mini das Beste wieder zum Schluss. Denn wie auch bereits Ori and the Blind Forest kommt auch der Nachfolger nun auf die Nintendo Switch – und das bereits ab heute! Auch eine Collector’s Edition ist geplant. Die gesamte Nintendo Direct Mini: Partner Showcase könnt ihr hier natürlich auch selbst nachschauen! Beitrag teilen teilen

info