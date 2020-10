in News

Nintendo Direct Mini: Partner Showcase im Oktober

Eine neue Ausgabe der Nintendo Direct ist da – und zugleich die letzte Runde für das Jahr 2020! In der aktuellen Nintendo Direct Mini: Partner Showcase wurden wieder zahlreiche neue Infos zu Titeln von Third-Party Entwicklern gezeigt. Wir haben euch die wichtigsten Infos zusammengefasst. In den neuen knapp zwanzig Minuten gab es wieder viele neue Infos zu Third-Party-Spielen auf der Nintendo Switch. Dabei gab es sowohl Altbewährtes, als auch Unerwartetes. Bravely Default 2 erhielt einen neuen Trailer inklusive Release-Datum. Das Spiel wird am 26. Februar 2021 erscheinen.

erscheinen. Auch das ehemalige Harvest Moon erhält Nachschub – in der Form von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town am 23. März 2021 !

! Das Aufbau-Strategiespiel Surviving: The Aftermath wird im Frühling 2021 auf der Switch erscheinen.

Das Strategiespiel Tropico 6 landet am 06. November 2020 auf der Nintendo Switch!

auf der Nintendo Switch! Hitman 3 soll als Cloud-Version seinen Weg auf die Switch finden

No More Heroes 1 + 2 sollen noch heute auf der Switch erscheinen. Teil 3 erhielt einen neuen Trailer!

Bakugan: Champions of Vestroia erhielt einen eigenen Trailer. Das Spiel wird exklusiv für die Switch erscheinen, erhielt aber noch keinen Release-Date.

Das Indiespiel Party Time UFO ist ebenfalls ab sofort verfügbar. Großes Highlight zum Ende des Showcases war definitiv – trotz Third-Party Motto – der neue Trailer zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – inklusive Ankündigung einer heute erscheinenden, kostenlosen Demo! Hier könnt ihr euch den gesamten Showcase ansehen: