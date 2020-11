Nioh 2 – Der erste Samurai – Finaler DLC erscheint im Dezember

Das Action-Rollenspiel Nioh 2 erhält am 17. Dezember 2020 die dritte und finale DLC-Erweiterung Der erste Samurai. Der DLC beinhaltet neue Missionen sowie einen neuen Schwierigkeitsgrad. Zum Spielen von Der Schüler des Tengu, Dunkelheit in der Hauptstadt und Der erste Samurai wird Nioh 2 benötigt (einzeln oder als Bestandteil des Nioh 2 Season Pass erhältlich). Einblick in den finalen DLC Der erste Samurai Die dritte und finale DLC-Erweiterung „Der erste Samurai“ erscheint am 17. Dezember 2020 und schließt die spannende Story von Nioh 2 ab. Der umfangreiche DLC bietet einige der schwersten Missionen und mächtigsten Feinde der gesamten Serie sowie einen neuen Schwierigkeitsgrad, der selbst Veteranen alles abverlangen wird. Ein Lichtblitz aus Sohayamaru befördert den Protagonisten ein drittes und letztes Mal zurück in die Vergangenheit. Er findet sich an einem Ort wieder, von dem ihm seine Mutter in seiner Kindheit erzählt hat – dorthin, wo eine sagenumwobene junge Kämpferin einst einen Oni besiegte. Otakemarus Vergangenheit, das Geheimnis von Sohayamaru und die Wahrheit über den ersten Samurai – all diese Geheimnisse werden aufgeklärt und die lange Reise des Protagonisten gipfelt in einem spannenden Finale. Weitere Informationen zu Nioh 2 – Der erste Samurai findet ihr hier. Beitrag teilen teilen