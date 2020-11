Nioh 2 – The Complete Edition bringt das Samurai-Dark Souls auch auf den PC

Koei Tecmo Europe und Entwickler Team Ninja haben heute angekündigt, dass Nioh 2 – The Complete Edition, die PC-Version des Dark Fantasy-Action-RPGs, im neuen Jahr via Steam erscheint. Ab dem 5. Februar 2021 dürfen also auch PC-Spieler wieder lauthals fluchen. In der Nioh 2 – The Complete Edition können Spieler ab dem 5. Februar 2021 ihre tödlichen Samurai-Fähigkeiten im Basisspiel Nioh 2 sowie in den drei DLC-Erweiterungen Der Schüler des Tengu, Dunkelheit in der Hauptstadt und Der erste Samurai einsetzen. Nioh 2 auf dem PC Nioh 2 in der Komplettedition auf Steam bietet Spielern die beste Möglichkeit, das turbulente Japan der Sengoku-Zeit und das tödliche Dunkle Reich auf PC zu erleben und als Mensch-Yokai-Hybrid zerstörerische Attacken auf Horden gnadenloser Dämonen loszulassen. Das Spiel verfügt über messerscharfen 4K Ultra-HD-Support, Ultra-Widescreen-Kompatibilität, HDR- und 144Hz-Monitor-Support und superflüssige, stabile 120 FPS auf darauf ausgelegten Systemen (einen adäquaten Monitor und ausreichend potente Hardware vorausgesetzt). Dank der für Maus und Keyboard überarbeiteten Steuerung, zusätzlich zur Controller-Unterstützung, soll Nioh 2 – The Complete Edition – nomen est omen – die bislang kompletteste Version des Titels, die auf dem Markt zu haben gibt, werden. Steam exklusiver Valve-Helm und Announcement-Trailer Zu Feier der Ankündigung der Komplettedition von Nioh 2 hat Koei Tecmo Europe einen neuen Trailer veröffentlicht, der die herausfordernden Feinde vorstellt, die zu Release auf die PC-Spieler warten. Der neue Trailer enthüllt außerdem den einzigartigen Valve-Helm, welcher nur Käufern der PC-Version zugänglich ist. Wer dem Tod noch nie ins Auge geschaut hat, kann im Steam-Sale noch bis zum 20. November 70% beim Kauf von Nioh: Complete Edition sparen.