Outriders: Release auf 02.02.2021 verschoben!

Einige Monate ist es bereits her, seit wir euch mit neuen Infos zum Sci-Fi-Shooter Outriders aus dem Hause Square Enix versorgen könnten. Nun haben sich die letzten Gerüchte bewahrheitet: der Shooter erhält ein neues Releasedatum – einiges später im Jahre 2021. Dazu gibt es neue Infos zu den Bereichen Crossplay und Next-Gen Updates!

Gab es in der Vergangenheit bereits erste Trailer und Gameplay-Einblicke, so erhält der Sci-Fi-Shooter OUTRIDERS nun doch ein neues Releasedatum. Das Koop-Abenteuer, welcher sich als Mischung aus Rollenspiel und Shooter sieht, wird nun erst am 02. Februar 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, XBox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Stadia-Version wird noch etwas später folgen. Ursprünglich hätte der Loot-Shooter bereits Ende des Jahres erscheinen sollen. Somit verlieren sowohl PS5 als auch Xbox Series X/S einen heiß ersehnten Launch-Titel.

OUTRIDERS ist in einem neuen, düsteren Sci-Fi-Universum angesiedelt. Die Story spielt in einer abwechslungsreichen Welt: Spieler machen sich auf die Jagd nach einem geheimnisvollen Signal. Sie werden selbst zu einem namensgebenden „Outrider“, einem Pionier aus einer vergessenen Vergangenheit. Sie erkunden weitläufige Gebiete, von Städten über Wälder bis hin zu düsteren Wüsten. OUTRIDERS kombiniert Feuergefechte mit brachialen Skills und einem Arsenal ausgefallener Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Es soll so jedem Spieler ermöglicht werden, seinen eigenen individuellen Spielstil zu finden.

Nun wurden auch weitere Details zu den Bereichen Crossplay und Next-Gen bekannt – denn die Entwickler wollen die neu gewonnene Zeit genau dafür nutzen! OUTRIDERS wird komplette Crossplay-Funktionalität bieten, sodass Spieler auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S, sowie PC und Stadia plattformunabhängig miteinander im Koop spielen können. Dabei können Spieler, welche OUTRIDERS für die PS4 erwerben, ihr Spiel kostenlos auf die PS5-Version upgraden. Spieler können außerdem mit Smart Delivery kostenlos von Xbox One auf Xbox Series X/S umsteigen.

OUTRIDERS erscheint am 02. Februar 2021, herausgegeben von Square Enix.