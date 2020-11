in News

Override 2: Super Mech League Trailer

Modus Games hat im Rahmen der Golden Joystick Awards den ersten actionreichen Gameplay-Trailer für den kompetitiven Arena-Brawler Mech-Brawler Override 2: Super Mech League veröffentlicht. Override 2: Super Mech League ist der Nachfolger des kompetitiven Arena Brawler-Hits von 2018. Entwickelt von Modus' hauseigenem Studio Modus Studios Brazil bietet der Titel eine Vielzahl an mit Superkräften ausgestatteten Mechs, die bereit sind, bis zum bitteren Ende zu Kämpfen. Das Spiel unterstützt lokalen und Online-Multiplayer für zwei bis vier Spieler und ist sowohl für Gelegenheits- als auch für kompetitive Spieler zugänglich. Das Video präsentiert erstes Gameplay des offiziellen Game-Crossovers mit ULTRAMAN und zeigt den Anime-Superheld in der wilden Schlacht mit blitzschnellen, mächtigen Attacken, die die Feinde fassungslos machen und Teamkollegen in Ehrfurcht versetzen. Override 2: Super Mech League erscheint am 22. Dezember für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5.