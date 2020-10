BANDAI NAMCO Entertainment hat heute PAC-MAN GEO angekündigt und das Spiel auch gleich im Apple App Store sowie dem Google Play Store veröffentlicht.

PAC-MAN hat sein bisheriges Leben vorwiegend in Videospiel-Labyrinthen verbracht, doch jetzt erobert er in PAC-MAN GEO zusammen mit seinen Fans die Straßenlabyrinthe der echten Welt, besucht ganz nebenher zahlreiche Sehenswürdigkeiten und erlebt so manches Abenteuer. Während vorabregistrierte Spieler den Titel heute automatisch auf ihren Geräten installiert haben, sind alle PAC-MAN- und Mobile Game-Fans eingeladen, sich anzuschließen und das Spiel noch heute entweder vom Apple App Store oder dem Google Play Store für ihre Mobilgeräte herunterzuladen.

In den Straßen von New York, Paris und Tokio – und allen weiteren Orten, auf die man über Google Maps zugreifen kann, tourt PAC-MAN um die Welt und besucht auf seinem Weg kleine wie auch große Sehenswürdigkeiten. Mit detaillierten Karten weltbekannter Städte bringt PAC MAN GEO klassisches PAC-MAN-Gameplay auf Stadtpläne. In gewohnter Weise bahnt sich PAC-MAN seinen Weg durch die Straßenlabyrinthe, stets verfolgt von Inky, Blinky, Pinky und Clyde. Doch auch hier findet er Kraftpillen, mit deren Hilfe PAC-MAN es den lästigen Gespenstern heimzahlen kann.

„PAC-MAN GEO bricht mit den traditionellen PAC-MAN-Labyrinthen und ermöglicht es, PAC MAN erstmals in seiner 40-jährigen Geschichte an echten Orten auf der ganzen Welt zu spielen“, so Dennis Lee, Director of Brand Marketing bei BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. „Während PAC-MAN in 2020 seinen 40. Geburtstag feiert, findet BANDAI NAMCO Entertainment weitere, gleichermaßen innovative wie amüsante Möglichkeiten, neue PAC-MAN-Abenteuer für Jung und Alt zu schaffen. Wir hoffen, PAC-MAN GEO wird schon bald ein Beispiel einer denkwürdigen Zusammenarbeit mit Google sein – eines, dass die Fans weltweit genießen werden.“

