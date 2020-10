Pikmin 3 Deluxe kostenlose Demo mit übertragbarem Fortschritt

Der Relese von Pikmin 3 Deluxe steht mit dem 30. Oktober schon bald bevor. Allen Ungeduldigen oder auch Unentschlossenen bietet Nintendo nun eine kostenlose Demo, um schon jetzt in das Abenteuer auf dem Planeten PNF-404 zu starten. Die Besonderheit der Demo besteht zudem darin, dass der hier erspielte Fortschritt in das eigentliche Spiel übertragen werden kann. Darüber hinaus kann durch das Beenden der Demo ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad des Spiels gleich von Beginn an freigeschalten werden.

Am 30.10.2020 ist es so weit: Pikmin 3 Deluxe, eine mit Zusatzinhalten versehene Version des 2013 ursprünglich für die Wii U veröffentlichten Titels, erscheint für die Nintendo Switch. Die über den Nintendo-Store kostenlos verfügbare Demo bietet nun schon vorab die Möglichkeit dem bunten Pikmin-Treiben beizuwohnen. Wahlweise können wir die Demo alleine oder auch schon jetzt mit einem Partner unserer Wahl im Koop bestreiten. Der in der Demo erzielte Fortschritt kann dann auch bei Kauf von Pikmin 3 Deluxe in das Hauptspiel übertragen werden. Wer die Demo erfolgreich beendet, der kann zudem den Schwierigkeitsgrad „Ultra Spicy“ bereits von Beginn an freischalten. Gerade für Veteranen der Serie eine interessante Option, um auf der Switch gleich bei Release in ein forderndes Abenteuer starten zu können.

In einem neuen Video gibt Nintendo zudem Einblick in die neuen Inhalte der Deluxe-Version des ehemals Wii U exklusiven Titels für die Switch.