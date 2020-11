PlayStation 5 am Erscheinungstag nur online verfügbar

Nur noch wenige Tage des Wartens liegen vor den Erscheinungstagen der Next-Gen-Konsolen diesen Monat. Sony hat nun bereits im Vorfeld angekündigt, dass aufgrund der aktuellen Corona-Situation die PlayStation 5 am Erscheinungstag, dem 19. November, nur im Online-Store der Händler verfügbar sein wird.

Um Fans, Händler und Angestellte in dieser besonderen Situation besser zu schützen, kündigte Sony heute an spezielle Maßnahmen zum europäischen Erscheinungstag der PlayStation 5 an. Jegliche Konsolen werden an diesem Tag ausschließlich in den Online-Shops der Handelspartner erhältlich sein. Wer also darauf hofft, direkt am ersten Tag zum MediaMarkt zu düsen, sollte dementsprechend etwas umdisponieren.

PlayStation bittet deswegen alle Kunden davon abzusehen, lokale Geschäfte am 19. November in Hoffnung auf eine PlayStation 5 zu besuchen. Um mögliche Enttäuschungen am Release-Tag zu vermeiden bitten wir euch, dies auch gerne in eurem Freundeskreis zu kommunizieren.

Wer sich eine Konsole zum Abholen vor Ort bestellt hat, kann dies zur mit dem Händler vereinbarten Zeit unter Einhaltung der gegebenen Sicherheitsvorkehrungen des Geschäfts weiterhin tun. Möchtet ihr euch also direkt am ersten Tag ins Spielvergnügen stürzen, solltet ihr das jetzt bereits ausreichend planen und euch noch online umschauen!

Weitere Informationen gibt es auf dem PlayStation-Blog.