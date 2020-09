PlayStation 5 Showcase angekündigt

Nachdem in letzter Zeit vor allem Microsoft mit Ankündigungen zur Xbox Series X/S punkten und medienwirksam Aufmerksamkeit für die eigene Marke generieren konnte, gedenkt Sony nun nachzuziehen: Kommenden Mittwoch lädt der drittgrößte japanische Elektronikkonzern zu einem PlayStation 5 Showcase in Form eines Live-Streams ein.

In ihrem Showcase will Sony vor Marktstart der PlayStation 5 Einblick in einige der Launch-Titel, welche zugleich mit der PlayStation erscheinen werden, sowie andere Spiele ihrer neuen Konsolengeneration geben. In einem etwa 40-minütigen Live-Stream werden Updates zu Sonys selbständigen Produktionen sowie jene von Drittherstellern präsentiert.

Das Showcase findet am Mittwoch, den 16. September 2020, um 22:00 Uhr (MESZ) statt und wird sowohl auf YouTube als auch Twitch live übertragen.

Hierbei handelt es sich immerhin um das erste größere Update-Event seit der Ankündigung der PlayStation 5 im Juni diesen Jahres: Primär auf das Design der neuen Konsole ausgerichtet, konnten wir hier auch schon etwas über die geplanten ersten Spiele – wie Gran Turismo 7, Stray, Pragmata, Little Devil inside und vor allem dem Remake von Demon’s Souls – in Erfahrung bringen. Wir dürfen also gespannt sein, was Sony noch so alles im Köcher hat!

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020