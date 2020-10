PlayStation App in neuer Überarbeitung veröffentlicht

Die offizielle PlayStation App hat ein umfangreiches Update erhalten. Sony hat die App nach eigener Auskunft neu konzipiert, um die Spielerfahrungen sowohl auf PS4 als auch auf PS5 zu verbessern. Das Update ist nun für Mobilgeräte mit den Betriebssystemen iOS (ab Version 12.2) und Android (ab Version 6.0) erschienen. Um die App verwenden zu können, benötigen Nutzer ein Konto im PlayStation Network, welches auf der offiziellen PlayStation-Seite kostenlos erstellt werden kann. Die PlayStation App kann im App Store und auf Google Play heruntergeladen werden. Die Hauptfunktionen der App Aktualisierte Benutzeroberfläche: Der neue Startbildschirm zeigt an, was die eigenen Freunde gerade spielen, und ermöglicht schnellen Zugang zu Details über zuletzt gespielte Spiele, inklusive Trophäenliste.

Integration von Nachrichten: Die Funktion der PS Messages-App, Nachrichten mit Freunden auszutauschen, wurden integriert. PS Messages wird als separate Anwendung nicht mehr zur Verfügung stehen. Alle bestehenden Konversationen werden in die neue PlayStation App übertragen.

Sprach-Chat und Party-Gruppen: Nutzer können eigene Partys nun direkt über die App auf dem Mobilgerät starten und sich dort mit bis zu 15 Freunden im Sprach-Chat austauschen. Hinweis: Das PlayStation-Team bedankt sich vielmals für die Rückmeldungen der Fans zum Update 8.00 der PS4-Systemsoftware. Aktuell gibt es keine Neuigkeiten dazu, aber das Team hat die Kommentare der Community evaluierend zur Kenntnis genommen.

Integration des PlayStation Stores und von Remote-Downloads: Mit der überarbeiteten App können Nutzer nun bequem durch den PS Store navigieren und Einkäufe tätigen. Außerdem ist es möglich, Spiele und Add-ons direkt über die App auf PS4 und PS5 herunterzuladen.

Neue Funktionen für PS5: Zur Veröffentlichung von PS5 wird es Nutzern über die PS App möglich sein, Spiele zu starten, den Konsolenspeicher zu verwalten und sich schnell auf PS5 einzuloggen.

Zur Veröffentlichung von PS5 wird es Nutzern über die PS App möglich sein, Spiele zu starten, den Konsolenspeicher zu verwalten und sich schnell auf PS5 einzuloggen. Neueste PS-Nachrichten: Über die App können künftig offizielle News von Spielentwicklern und vom PS-Blog abgerufen werden, um stets auf dem neuesten Stand zu sein. Weitere Informationen zum Update der PlayStation App bieten der PlayStation-Blog, die offizielle Webseite der App sowie ein FAQ zur App.