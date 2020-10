PlayStation Now-Spiele im Oktober

PlayStations Cloudgaming-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert im Oktober mit Days Gone, Friday the 13th, MediEvil, Trine 4: The Nightmare Prince, RAD und MTX vs ATV All Out viele neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Days Gone

Genre: Horror, Abenteuer, Action

Erscheinungsdatum: 2019

Im Open-World-Action-Adventure Days Gone von Bend Studio schlüpfen Spieler in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, der im pazifischen Nordwesten der USA einen neuen Lebensinhalt sucht. Nachdem die Menschheit von einer Katastrophe zerrüttet wurde und wilde Kreaturen – die Freaker – umherziehen, könnte jeder Fehltritt in Deacons neuem Leben in diesem todbringenden Land der letzte sein.

MediEvil

Genre: Abenteuer, Action

Erscheinungsdatum: 2019

Schwertkämpfe, gefährliche Rätsel und eine zauberhafte Spielwelt hauchen diesem Remake des PS1-Klassikers MediEvil von Other Ocean Interactive neues Leben ein. Spieler treten in die Fußstapfen von Sir Daniel Fortesque, einem unfähigen und schon lange toten Ritter, den der böse Zauberer Zarok fast 100 Jahre nach seinem blamablen Ableben aus Versehen wieder auferstehen ließ. Nur der knochige Sir Dan steht noch zwischen den Dämonenhorden Zaroks und dem Königreich Gallowmere. Endlich bekommt der untote Abenteurer mit dem markanten Grinsen eine zweite Chance, seine Ehre wiederherzustellen.

Friday the 13th

Genre: Horror

Erscheinungsdatum: 2017

In Friday the 13th von Gun Media haben Spieler die Möglichkeit, die berühmten Horror-Filme neu zu erleben. Sie können zum ersten Mal in der Gaming-Geschichte die Rolle von Jason Voorhees übernehmen oder als Camp-Teilnehmer versuchen zu flüchten. Die Spieler werden Zeuge des totalen Wahnsinns eines kaltblütigen Killers, der eine Spur der Verwüstung durch Camp Crystal Lake zieht. Das Spiel ist bis in das kleinste Detail eine originalgetreue Hommage an die Franchise – von den kultigen Schauplätzen, die für das Spiel ausgewählt wurden, bis hin zu verschiedenen Modellen von Jason Vorhees.

Trine 4: The Nightmare Prince

Genre: Action, Abenteuer, Rätsel

Erscheinungsdatum: 2019

In Trine 4: The Nightmare Prince von Frozenbyte begeben sich der Zauberer Amadeus, der Ritter Pontius und der Dieb Zoya gemeinsam auf eine spannende Quest durch fantastische märchenhafte Landschaften voller Gefahren, um den jungen Prinzen Selius zu retten. Prinz Selius leidet unter unheimlich düsteren Träumen. Aufgrund seiner magischen Talente können monströse Alpträume Wirklichkeit werden und Chaos auslösen. Die drei Helden müssen den geplagten Prinzen finden und aus seiner verzweifelten Lage retten, bevor die Welt von den Schatten des Nightmare Prince verschlungen wird.

RAD

Genre: Action

Erscheinungsdatum: 2019

RAD von Double Fine Productions ist ein actionreiches 3D-Rogue-Like, angesiedelt in einer post-postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit nicht nur einmal, sondern gleich zweimal von einer Apokalypse heimgesucht wurde. Nur in einer radioaktiven Ödnis ist das Mittel zu finden, das die Welt retten kann. Doch die Mission hat einen hohen Preis: Je tiefer der Spieler in dieses unbekannte Land vordringt, desto stärker wird er den gefährlichen Giftstoffen ausgesetzt. Während der Körper seine menschlichen Eigenschaften verliert, gewinnt er dafür neue, übermenschliche Kräfte.

MTX vs ATV All Out

Genre: Rennsport, Simulation, Sport

Erscheinungsdatum: 2018

MTX vs ATV All Out von Rainbow Studios ist eine spannende Off-Road-Racing-Erfahrung mit einer großen Auswahl an Motorrädern, ATVs und UTVs. Spieler können ihre Fähigkeiten in verschiedenen Spielmodi auf Privatstrecken, im Freestyle-Modus oder im Mehrspielermodus unter Beweis stellen.

Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei einige ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Im September bereicherten die Videospiel-Perlen Resident Evil 7 biohazard , WWE 2K19, Final Fantasy XV und Observation die Bibliothek von PlayStation Now.