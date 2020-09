in News

by

PlayStation Now-Spiele im September

PlayStations Cloudgaming-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert mit Resident Evil 7 biohazard, WWE 2K19, Final Fantasy XV und Observation im September vier neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen. Resident Evil 7 biohazard Resident Evil 7 biohazard von Capcom schickt Spieler in ein verlassenes Farmhaus im Süden Amerikas, dessen zerfallene Wände zahlreiche Gefahren beherbergen. Der siebte Teil der beliebten Survival-Horror-Reihe stellt einen Neuanfang und einen kompletten Wechsel zur angsteinflößenden Spielerperspektive dar. Dank der RE Engine setzt das Spiel grafisch neue Maßstäbe für die Serie. Resident Evil 7 biohazard ist komplett mit PlayStation VR spielbar – für das ultimative Horror-Erlebnis, das garantiert unter die Haut geht. WWE 2K19 Mit WWE 2K19 von 2K und Cover-Superstar AJ Styles kehrte das Flaggschiff der WWE-Videospielreihe 2018 zurück. Das Spiel verfügt über ein gigantisches Roster der beliebtesten WWE- und NXT-Superstars und -Legenden mit authentischem Gameplay, unzähligen Erstellungsmöglichkeiten, Matcharten, Animationen und vielem mehr. Final Fantasy XV In Final Fantasy XV von Square Enix begeben sich Spieler auf eine epische Reise in einer offenen, phantastischen Welt. Dabei begleiten sie den jungen Prinzen Noctis und seine drei Gefährten Ignis, Gladiolus und Prompto dabei, wie sie gemeinsam lernen und wachsen, während sie sich zahlreichen Gefahren und Abenteuern stellen, um den rechtmäßigen Thron von Noctis zurückzuerobern. Observation Observation von Devolver Digital ist ebenso Teil des PlayStation Now Updates im September. Hierbei handelt es sich um einen SciFi-Thriller auf den Spuren von Dr. Emma Fisher und ihrer Crew – aus der Sicht der künstlichen Stationsintelligenz S.A.M. Die Spieler übernehmen die Rolle von S.A.M. und steuern die Station, ihre Kameras und Werkzeuge, um Emma zu unterstützen, während sie zu ergründen versucht, was mit der Station, der verschwundenen Mannschaft und S.A.M. selbst geschieht. Beitrag teilen teilen

info