PlayStation Plus-Titel im Dezember

PlayStation Plus-Mitglieder erwartet schon bald drei spannende Plus-Spiele: Ab dem 1. Dezember können sie die PS4-Spiele Just Cause 4 und Rocket Arena herunterladen. Zudem können PS Plus-Mitglieder Worms Rumble sowohl auf PS4 als auch auf PS5 kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen. Weiterhin haben PS5-Besitzer die Möglichkeit, die PlayStation Plus Collection mit 20 ausgewählten Spielen herunterzuladen.

Während PS Plus-Mitglieder ab dem 1. Dezember also drei neue Spiele im PlayStation Store herunterladen können, haben sie jetzt noch die Chance, die November-Spiele Mittelerde: Schatten des Krieges, Hollow Knight: Voidheart-Edition und Bugsnax einzulösen. Wer jetzt die 14-tägige Probemitgliedschaft abschließt, hat die Möglichkeit, sowohl die November- als auch die Dezember-Spiele der eigenen Spiele-Bibliothek hinzuzufügen.

Just Cause 4

Genre: Action

Release: 2018

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Plattform: PS4

Verfügbarkeit: 1. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021

In Just Cause 4 erleben Spieler ein irres Open-World-Abenteuer und mischen gemeinsam mit Rico Rodriguez, dem Kämpfer für Gerechtigkeit, die exotischen Landschaften Südamerikas auf. Das abgelegene Land Solís bietet einen 1.024 Quadratkilometer großen Spielplatz. Von Regenwäldern über Wüsten bis hin zu verschneiten Gipfeln ist alles dabei. Diese Schauplätze werden von Konflikten, Geheimnissen und unsäglichen Gefahren bestimmt. Mit der einzigartigen Ingame-Physik können tropische Gewitter oder auch gefährliche Tornados zum eigenen Vorteil genutzt werden. Spieler erforschen das abwechslungsreiche Gebiet, erfahren mehr über das Leben von Ricos Vater in Solís und entdecken die Ursache des unvorhersehbaren Wettergeschehens.

Worms Rumble

Genre: Action, Arcade, Family

Release: 2020

Plattform: PS4 & PS5

Verfügbarkeit: 1. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021

Worms Rumble bietet intensive und arenabasierte Echtzeitkämpfen mit bis zu 32 Spielern. Es kann aus einer Vielzahl an Lieblingswaffen wie der Bazooka und der Schrotflinte sowie frischen Neuzugängen im Waffenarsenal gewählt werden, um die wirbellosen Widersacher zu bekämpfen. Spieler haben die Möglichkeit, in der Rangliste aufzusteigen, ihren Wurm individuell anzupassen oder auch an Herausforderungen und saisonalen Events teilzunehmen.

Rocket Arena

Genre: Shooter

Release: 2020

Preis im PlayStation Store: 4,99 Euro

Plattform: PS4

Verfügbarkeit: 1. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021

Spieler entdecken im explosiven 3-gegen-3-Shooter Rocket Arena dynamische Karten, spannende Spielmodi und eine stetig wachsende Auswahl an abwechslungsreichen Helden. Diese besitzen einzigartige Raketen und Fähigkeiten, um Gegner zu überlisten und zum Champion zu werden. Zusätzlich stehen verschiedene Spielgegenstände wie der Raketenmagnet oder die Stolpermine zur Verfügung, um weiteren Einfluss auf den Ausgang des Kampfes zu nehmen.

PlayStation Plus Collection

PlayStation Plus-Mitglieder kommen in den Genuss eines neuen Angebots für PS5 – die PlayStation Plus Collection. PS5-Besitzer mit PlayStation Plus können sich eine ausgewählte Sammlung mit 20 PS4-Spielen kostenlos herunterladen. Die PlayStation Plus Collection ist ein zusätzlicher Bonus zu den existierenden PS4-Vorteilen, die Mitglieder zu einem Abonnementpreis erhalten – es entstehen keine zusätzlichen Abonnementkosten. Sobald ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection eingelöst wurde, ist es so lange spielbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft vorherrscht.