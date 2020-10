in News

Predator: Hunting Grounds – Die Wikinger kommen!

Der asymmetrische Mehrspieler-Shooter Predator: Hunting Grounds erhält ab sofort ein neues kostenpflichtiges DLC-Paket, welches die neue Predator-Klasse Wikinger präsentiert und eine neue Waffe, die Streitaxt, beinhaltet. Darüber hinaus bereichern zusätzlich über zwanzig neue kostenlose Updates den Mehrspielermodus, welche Predator: Hunting Grounds durch das Oktober-Update hinzugefügt werden. Die neue Predator-Klasse Wikinger im kostenpflichtigen DLC-Paket Die Vorteile des neuesten altnordischen außerirdischen Jägers liegen in seiner physischen Stärke. Der Predator: Hunting Grounds Wikinger ist unglaublich stark – selbst stärker als der Berserker –, aber er ist auch um einiges langsamer. Der Wikinger ist ein unbeirrbarer Gegner für die Marines, der sich nicht auf herkömmliche Ausrüstung verlässt, sondern mehr auf die eigenen Fähigkeiten setzt – und auf den Einsatz der neuen Streitaxt. Die Streitaxt erhalten Spieler mit dem Kauf des kostenpflichtigen DLC automatisch – ab Dezember 2020 ist sie zudem für alle durch Spielen des Spiels freischaltbar.

Das kostenlose Oktober-Update Das kostenlose Update präsentiert unter anderem bei „Jagd“ oder „Konflikt“ ein neues Schnellspiel-Menü. Während der Spielersuche kann die geringere Spieleranzahl ausgewählt werden, um einen EP-Bonus von +20 Prozent im Match zu sichern. Zudem erhalten die Feuerteam-Klassen Sturmsoldat, Unterstützer, Späher und Aufklärer insgesamt 16 neue Bonusvorteile – zusätzlich zur aktuellen Bewaffnung. Darüber hinaus verursachen in „Konflikt“ Granaten, die Schrotflinte und der Granatwerfer deutlich mehr Schaden. Weitere Informationen sind auf dem PlayStation-Blog verfügbar. Bereits erschienene DLC-Pakete Dutch 2025: Der Dutch 2025-Skin zeigt die legendäre Figur 38 Jahre nach seiner ersten Begegnung mit dem Predator, vom Kampf gezeichnet und für die Jagd bereit. Der DLC beinhaltet den Charakter Major Alan „Dutch“ Schaefer mit der Stimme von Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich.

Samurai-Predator: Dieser legendäre Dämon des feudalen Japans jagte einst starke Krieger, die sich dem Schutz der Inselnation verschrieben hatten.

Dutch ’87: Spieler übernehmen mit diesem Premium-Fireteam-Charakter die Rolle von Major Alan „Dutch“ Schaefer einschließlich der kultigen Stimme und dem Aussehen aus seiner ersten Begegnung mit dem Predator im Originalfilm von 1987.

Stadtjäger-Predator: Dieser Predator erhebt sich aus den Schatten des Stadtdschungels von Los Angeles und ist inspiriert vom Filmklassiker von 1990.

