PS4 erhält die Nioh 2 – The Complete Edition und PS5 Remaster-Versionen

Neben dem PC erhält auch die PlayStation 4 mit dem 5. Februar 2021 die Nioh 2 – The Complete Edition. Darüber hinaus haben Spieler ab demselben Zeitpunkt die Möglichkeit, die Story von Nioh und Nioh 2 mit den Remastered-Versionen auf der nächsten Konsolengeneration zu erleben. Zu diesen Remastered-Versionen zählt auch die Nioh 2 Remastered – The Complete Edition, eine Remaster-Version der Complete Edition für die PlayStation 4. Alle Versionen von Nioh und Nioh 2 für PlayStatione 4 und PlayStation 5 erscheinen, ebenso wie die PC-Version der Complete Edition – am 5. Februar 2021. Nioh 2 – The Complete Edition für PS4 und Remastered-Versionen für PS5 Am 5. Februar 2021 erscheinen zum vierjährigen Jubiläum der Nioh-Reihe zeitgleich folgende Titel: Nioh 2 – The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 4)

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 5)

Nioh Remastered – The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 5)

Nioh Collection (sämtliche Inhalte von Nioh & Nioh 2, verfügbar für PlayStation 5) Mit Nioh 2 – The Complete Edition erleben Spieler die komplette Story von Nioh 2 inklusive aller drei DLC-Erweiterungen: Der Schüler des Tengu, Dunkelheit in der Hauptstadt und Der erste Samurai. Alle frischgebackenen Besitzer einer PlayStation 5 können das gesamte Abenteuer von Nioh 2 in Nioh 2 Remastered – The Complete Edition erleben und sich zudem mit Nioh Remastered – The Complete Edition über eine Remastered-Version des Seriendebüts freuen. Das Komplettpaket der gesamten Serie mit allen DLC-Erweiterungen für beide Titel erhalten Spieler in der Nioh Collection für PlayStation 5. Alle für PlayStation 5 verfügbaren Titel bieten gestochen scharfe 4K-Auflösung, bis zu 120 FPS (ein entsprechendes Anzeigegerät vorausgesetzt) für flüssige Kämpfe, ultraschnelle Ladezeiten und die Möglichkeit, Spielstände von den PS4-Versionen zu übertragen, um die Reise genau an der gleichen Stelle fortzusetzen. Die Vorbestellungen beginnen am Freitag, den 20. November 2020 im PlayStation Store. Kostenlose Upgrade-Möglichkeiten von PS4 auf PS5 Wer seine Dämonenjagd in Nioh 2 auf der PlayStation 5 weiterführen möchte, kann dazu zwei Upgrade-Möglichkeiten nutzen: Spieler, die bereits Nioh 2 – The Complete Edition für PS4 erworben haben, erhalten ein kostenloses Upgrade auf Nioh 2 Remastered – The Complete Edition für PS5.

Spieler, die Nioh 2 für die PS4 besitzen, können ein Upgrade auf das Grundspiel Nioh 2 Remastered für PS5 vornehmen. Sie erhalten zudem alle erworbenen PS4-DLC-Erweiterungen in der PS5-Version. Weitere Informationen zum Upgrade-Prozess sind auf dem PlayStation-Blog verfügbar.