Resident Evil Village auf dem PlayStation 5 Showcase

Auf dem digitalen September PlayStation 5 Showcase hat Capcom gestern ein neues Video zu Resident Evil Village, dem achten Kapitel der erfolgreichen Resident Evil-Serie, veröffentlicht. Resident Evil Village befindet sich derzeit in Entwicklung und nutzt Capcoms proprietäre Inhouse-Technologie RE Engine, die schon verwendet wurde, um die eindrucksvollen Spielerlebnisse in erfolgreichen Blockbustern wie Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Devil May Cry 5 zu erschaffen. Zusammen mit der Technologie der nächsten Konsolengeneration wird die RE Engine das Survival-Horror-Erlebnis mit den bis dato realistischsten und Furcht erregendsten Grafiken von Resident Evil Village auf neue Ebenen heben. Resident Evil Village wird 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC (über Steam) erscheinen.

