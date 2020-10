Sega 60th Anniversary Steam Sale

Ursprünglich für den Vertrieb von Münz-Spielautomaten gegründet – Sega ist nichts anderes als die Abkürzung von Service Games – stieg das Unternehmen allererst 1973, mit der Produktion und Veröffentlichung von Pong-Tron, in den Videospielmarkt ein. Seinen Erfolg im Bereich der Arcade-Spiele übertrug Sega Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts dann auch in die heimischen Wohnzimmer. 1983 veröffentlichte der Publisher und Entwickler seine erste Videospiel-Konsole für private Haushalte: das SG-100 (Sega Game-100). Gerade das 1990 in Europa veröffentlichte Sega Mega Drive (in Nordamerika als Sega Genesis vermarktet) hat heute Kult-Status, wie etwa die 2019 erschienene Mini-Variante der Konsole – das Sgea Mega Drive Mini – beweist. Als 60-jähriges Unternehmen spezialisiert sich Sega neuerlich auf Vertrieb und Entwicklung von Spielen für Plattformen anderer Hersteller sowie Traditionspflege, wie jüngst mit der Neuinterpretation des Game Gear in einer Micro-Variante.

Seinen 60. Geburtstag begeht Sega nun standesgemäß in Form eines 60th Anniversary Steam Sale mit Rabatten von bis zu 95% und Sonic The Hedgehog 2 steht allen als gratis Download zur Verfügung. Zu reduziertem Preis erhältlich sind unter anderem:

Happy 60th to us!🎉

We’re celebrating with a big sale on Steam! Get up to 95% off iconic SEGA titles like Sonic Mania, Yakuza Kiwami 2, Persona 4 Golden, Two Point Hospital and many more!

Plus… get a FREE copy of Sonic The Hedgehog 2!

GO SEGA!👉https://t.co/8gnQuU81XH pic.twitter.com/95oookhyIc

