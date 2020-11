in News

SnowRunner Season 2: Explore & Expand ist gestartet

Die Offroad-Simulation SnowRunner von Saber Interactive und Focus Home Interactive ist auf PlayStation 4, Xbox One und PC mit der Season 2: Explore & Expand (Erkunden und Erweitern) in neue eiskalte Abenteuer gestartet. Natürlich hat das zweite von vier großen Season Pass-Updates von SnowRunner eine ganze Truck-Ladung neuer Inhalte für Offroad-Fans im Gepäck, darunter neue Spielmechaniken, weitere Elemente zur Individualisierung des Fuhrparks, neue Fahrzeuge, frische Karten sowie zusätzlichen, kostenlosen Content auch für alle, die keinen Season Pass besitzen. SnowRunner Season 2: Explore & Expand im Season Pass Die zweite zweite großen Season Pass-Update von SnowRunner wartet mit folgenden neuen Inhalten auf: Zwei neue Maps: Flooded Foothill und Big Salmon Peak in der neuen kanadischen Yukon-Region. Beide Karten sind 4 km² groß, was den Gebietsumfang des Spiels seit seinem Launch um 50% erweitert!

neue Missionen in den Regionen Taimyr und Alaska. SnowRunner kann für PC (angebunden an den Epic Game Store), PlayStation 4 und Xbox One als Standard-Version für 29,99 Euro (UVP) sowie als Premium Edition inklusive Season Pass für 59,99 Euro (UVP) erworben werden. Season 2: Explore & Expand ist ab sofort als eigenständiges DLC sowie für Besitzer der Premium Edition und des Season Pass erhältlich.