Soccer Adventures Releasedatum

Das österreichische Indie-Entwicklerstudio dotparc, mit Sitz in Klagenfurt, steht kurz vor dem Release ihres Erstlingswerks, dem Action-Abenteuer Soccer Adventures.

Soccer Adventures ist ein Single Player 3rd Person Action Adventure. Es erzählt die Geschichte von Robin, einem 12 Jahre alten Jungen, der es liebt Fußball zu spielen. Er spielt so ziemlich jede freie Minute, aber leider gibt es in dem Ort in dem er wohnt keine Fußballmannschaft. Stattdessen spielen alle Jungs dort in einem American Football Team. Ihr könnt Euch vorstellen, dass die Jungs kein Verständnis haben, warum Robin so gerne Fußball spielt. Und das Team hat eine Trainerin, die ein Geheimnis hat. Sie benutzt das American Football Team für Einbrüche in der Nachbarschaft.

Robin ist Ihnen auf die Schliche gekommen, als er sie beim Einbruch bei seinem Nachbarn beobachtet hat. Leider hat ihm das niemand geglaubt und so macht er sich daran, selbst etwas gegen die Diebesbande zu unternehmen. Und so beginnt das Abenteuer.

Aktuell läuft die Open Beta von Soccer Adventures in der in rund 30 Levels in der Spieler Punkte sammeln können, um Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände im In-Game Shop zu kaufen. Es sind aber noch weitere Levels geplant, die dann als kostenlose Updates zum Spiel erhältlich sein werden.

Soccer Adventures wird ab dem 20.10.2020 für PC auf Steam zu einem Kaufpreis von € 14,99 erhältlich sein, ein XBox-Version ist zumindest geplant.