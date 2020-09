Sommer-Angebote von 505 Games auf Steam

505 Games treibt zum Ende des Sommers noch einmal die Temperaturen in die Höhe und bringt die Preise einiger der dieses Jahr erschienenen Spiele und Indie-Schätze in einer zeitlich begrenzten Publisher-Angebotsaktion auf Steam zum Schmelzen. Ab Donnerstag, den 3. September um 19 Uhr bis Dienstag, den 8. September um 19 Uhr können Gamer ihre Spielesammlung erweitern und bis zu 80 % auf ausgewählte Titel, Erweiterungen, Gesamtpakete und Bonuspakete von 505 Games auf Steam abstauben. Einige der besten Spiele dieses Jahres sind zu einem Bruchteil ihres ursprünglichen Preises erhältlich: So gibt es 25 % Rabatt auf Hideo Kojimas post-apokalyptisches Epos Death Stranding – unseren ausführlichen Test zur PS4-Version findet ihr hier – (letzte Chance, den Soundtrack beim Kauf gratis dazu zu bekommen), 20 % Rabatt auf Remedy Entertainments umwerfende übernatürliche Achterbahnfahrt Control in der Control Ultimate Edition und 50 % Rabatt auf die preisgekrönten Indie-Perlen Indivisible und Bloodstained: Ritual of the Night. Weitere Publisher-Angebote auf Steam: Assetto Corsa Competizione – 50 %

Portal Knights – 60 %

Abzu – 50 %

Total Tank Simulator – 33 %

Re:Legend – 40 %

Drift21 – 33 %

Horace – 40 %

Brothers – A Tale of Two Sons – 80 % Eine vollständige Liste der Spiele und Produkte aus der zeitlich begrenzten Aktion gibt es auf der Verkaufsseite von 505 Games auf Steam. Mehr Informationen zu 505 Games und dem vollständigen Katalog an Unterhaltungsprodukten gibt es auf 505games.com. Beitrag teilen teilen

