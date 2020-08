Suicide Squad: Kill the Justice League Trailer

Auf dem DC Fandome-Event haben Warner Bros. Games und DC das Action-Adventure „Suicide Squad: Kill the Justice League“ mit einem vierminütigen Trailer vorgestellt und erste Details enthüllt. Entwickelt wird Suicide Squad: Kill the Justice League von den Rocksteady Studios, den Schöpfern der von Kritikern gefeierten Batman: Arkham-Serie. Laut ersten Informationen soll es sich um ein Action-Adventure mit einer Koop-Unterstützung von bis zu vier Spielern handeln. Die dabei spielbaren Charaktere sind Harley Quinn (alias Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Captain Boomerang (alias Digger Harkness) und King Shark. Alle vier sind auch im Trailer zu sehen, der aber lediglich vorgerenderte Aufnahmen zeigt. Erstes Gameplay-Material gab es nicht zu sehen. Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint 2022 für PS5, Xbox Series X, und PC. Beitrag teilen teilen

