Super Mario Bros. 35 – Battle-Royale im Mushroom Kingdom

Wer zuletzt hüpft, hüpft am längsten! Diese sehr basale kinetische Grunderkenntnis findet ab heute auch Eingang in das Mushroom Kingdom. In Super Mario Bros. 35 können sich 35 Spieler gleichzeitig mit Mario auf der Nintendo Switch ins kompetitive Jump ’n‘ Run-Getümmel, im Stile eines waschechten Battle-Royale, stürzen.

Jubiläum! Vor 35 Jahren haben Bowser und seine Schergen zum ersten Mal für Aufruhr im Pilzkönigreich gesorgt. Seither hat Mario alle Hände voll zu tun. Aber noch nie stand er vor einer Herausforderung wie jetzt in Super Mario Bros. 35, welches auf der Nintendo Direct anfang September angekündigt wurde. Das rasante Jump ’n‘ Run für Nintendo Switch ist von heute an bis zum 31. März 2021 exklusiv für alle Mitglieder von Nintendo Switch Online verfügbar.

Das Jump ’n‘ Run bietet den unverwechselbaren Charme und den klassischen Spielspaß des ursprünglichen NES-Titels. Aber diesmal dürfen bis zu 35 Spieler gleichzeitig antreten! Sie alle liefern sich in Super Mario Bros. 35 ein Rennen gegen die Uhr. In packenden Online-Partien gilt es jeweils, die 34 weiteren Spieler abzuhängen. Und am Ende kann es nur einen Mario geben, der siegreich aus dem Wettkampf hervorgeht. Kenner werden die vertrauten Level von Super Mario Bros. ganz neu erleben. Einsteiger wiederum können ihre erste Reise in das Pilzkönigreich in bester Gesellschaft antreten.

In Super Mario Bros. 35 starten alle Spieler im selben Level mit identischem Zeitlimit. Aber aufgepasst: Wer z.B. einen Gumba besiegt, schickt diesen in die Level seiner Konkurrenten und gewinnt selbst zusätzliche Zeit. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt – und alle Spieler können jederzeit zur Zielscheibe aller anderen werden. Um in Super Mario Bros. 35 die Nase vorn zu haben, kommt es darauf an, unter vier Arten von Angriffsstrategien die jeweils richtige zu wählen und hilfreiche Items geschickt einzusetzen. Zudem sollte man sich möglichst oft für die täglichen Aufgaben anmelden und am Spezialkampf teilnehmen.

Kurz: Super Mario Bros. 35 bietet ein klassisches und zugleich vollkommen neues Spielerlebnis. Für die einen wird sie ein nostalgisches Wiedersehen sein, für die anderen eine spannende erste Begegnung mit einem Videospiel, das Geschichte geschrieben hat.

Das Wichtigste nochmals im Überblick

Zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. gibt’s den digitalen Titel exklusiv für alle Mitglieder von Nintendo Switch Online

Das Jump ’n‘ Run kombiniert den klassischen Spielspaß von Super Mario Bros. mit einem neuen, herausfordernden Spielprinzip

Ein Trailer zum Start von Super Mario Bros. 35 ist ab sofort auf Nintendos YouTube-Kanal zu sehen