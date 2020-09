The Division 2 erhält einen neuen Spielmodus: The Summit

Ubisoft kündigte während der Pre-Show zum Ubisoft Forward-Event im September an, dass Tom Clancy’s The Division 2 Die Warlords von New York mit The Summit einen einen neuen Spielmodus erhalten wird. Dieser ist Teil des Title Update 11, das am 22. September veröffentlicht wird. Als Teil des Title Update 11 wird Season 3 mit einer neuen Jagd beginnen und es werden wesentliche Verbesserungen an den Kernfunktionen des Spiels vorgenommen. Während The Summit und Season 3 für Besitzer von Die Warlords von New York verfügbar sind, werden die Spielverbesserungen allen Spielern zur Verfügung gestellt.

The Summit (Die Warlords von New York Spieler)

Ob in Gruppen oder allein, The Summit wird Division-Agenten in ein Hochhaus bringen, wo sie bis zu 100 Stockwerke voller Action erklimmen können. Auf ihrem Weg zum speziellen Kampf auf dem Dach werden Spieler auf jedem Stockwerk mit unterschiedlichen Herausforderungen und Gegnern konfrontiert. Mit Hilfe von Sammelpunkten (permanenten Kontrollpunkten) können sich die Spieler auch auf ausgewählte Abschnitte des Gebäudes konzentrieren. Auf diese Weise können sie auf einer Schwierigkeitsstufe spielen, die ihnen Spaß macht und werden für ihre Bemühungen entsprechend belohnt. The Summit bietet eine neue Art, The Division 2 in einem separaten Modus zu erleben und einen hohen Wiederspielwert, da jeder Versuch anders sein wird. TU 11 wird am 22. September auf allen Plattformen kostenlos veröffentlicht.

Season 3 (Die Warlords von New York Spieler)

Außerdem wird am 22. September die dritte Season von The Division 2 Die Warlords von New York mit einer neuen Jagd verfügbar sein. Die Spieler werden Bardon Schaeffer, den schwer fassbaren Anführer der Black Tusk, ins Visier nehmen, während er vier unehrenhafte Agenten rekrutiert, die eine neue Schurkenzelle bilden und anführen sollen. Sie werden sich im Laufe der Season neue Ausrüstung und Belohnungen verdienen.

Die Seasons sind Teil der Tom Clancy’s The Division 2 Die Warlords von New York-Erweiterung und bestehen aus einer Reihe von dreimonatigen, narrativen Minikampagnen. Die Spieler können auch ein bekanntes Gesicht erwarten, welches in Season 4 zurückkehren wird. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Größere Verbesserungen (Alle Spieler)

Kernveränderungen und große Verbesserungen werden als Teil von TU 11 eingeführt. Diese Veränderungen wurden im Zeitraum vom 4.–10. September auf den öffentlichen Test-Servern getestet.

Verbesserungen des Hauptspiels in Title Update 11:

Erscheinungsbild-Modifikation – oder Umwandlung – ist ein neues System zum bestehenden Charaktermenü für The Division 2. Die Spieler werden in der Lage sein, das Aussehen ihrer Ausrüstung über die normale Farbe und Einfärbung hinaus zu verändern.

Maske, Rucksack, Brust, Knieschützer, Handschuhe, Holster und alle Rüstungsteile sind jetzt austauschbar. Erscheinungsbild-Mods werden es den Spielern ermöglichen, endlich das spezialisierte Aussehen zu erhalten, welches sie schon immer wollten, oder den Stil ihrer Ausrüstung zu ändern.

Die Erscheinungsbild-Mods werden für alle Spieler zu einer Hauptgrundlage des Spiels, Stufe 1-40.

Die Verbesserung des „Regenbogen“-Loots wird verändern wie Ausrüstungen das erste Attribut eines Ausrüstungsgegenstands zuweisen werden. Das erste Attribut wird nun eine prozentuale Chance haben, dasselbe wie das Kernattribut zu erhalten. Die Spieler werden weniger Regenbogenloot erhalten, was bedeutet, dass Gegenstände für eine Fertigkeitsmarke (Wyvern) mit größerer Wahrscheinlichkeit ein fertigkeitsbezogenes Attribut erhalten.

Mit den Agnostik Mod Slots werden alle Ausrüstungsteile (Maske, Brust, Rucksack) so verändert, dass sie jeden beliebigen Ausrüstungsmod-Typ akzeptieren. Das bedeutet, dass Spieler in der Lage sein werden, ihrem rein roten Build etwas Rüstungsregeneration hinzuzufügen, ohne auf eine Neukalibrierung des Mod-Slots verzichten zu müssen.