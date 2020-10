The Elder Scrolls Online – Hexenfest Ghoulgala

Tamriels Ghoulgala kehrt zurück und Spieler können sich in diesem Zeitraum gruselige Belohnungen und doppelte Erfahrung sichern. Das Hexenfest Ghoulgala Das Hexenfest beginnt am Donnerstag, den 22. Oktober um 16 Uhr (MESZ) und läuft bis Dienstag, den 3. November um 16 Uhr .

(MESZ) und läuft Dienstag, den . Bekämpft in dieser Zeit Tamriels Monster, schließt Quests ab und erhaltet neue Sammlungsstücke und furchteinflößende Plünderschädel.

Der Kronen-Shop bietet außerdem noch weitere gruselige Goodies.

Für mehr Informationen zum gruseligen Hexenfest gibt es hier eine ausführliche Beschreibung. Der Gildenwettbewerb #TamrielTogether Das Hexenfest ist Teil von #TamrielTogether bei dem die Spieler weiterhin ihre Gilde feiern und bewerben können. Entwerft ein Plakat oder Video über eure Gilde, reicht es unter dem Gewinnspielformular ein und erhaltet so die Chance auf einmalige Gewinne für eure gesamte Gilde! Mehr Informationen zum Gildenwettbewerb #TamrielTogether sowie das Gewinnspielformular gibt es hier.