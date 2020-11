The Elder Scrolls Online: Markarth – Story-DLC

Der lange erwartete Story-DLC zu The Elder Scrolls Online, Markarth, – der Höhepunkt des ganzjährigen Abenteuers „Das Schwarze Herz von Skyrim" – und das kostenlose Update 28 sind jetzt auf PC/Mac und – außerhalb von Österreich auch – Stadia verfügbar. Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 können ab 10. November ihre Spuren im Reik hinterlassen. Tests zu zwei der bisher bereits erschienenen Erweiterungen, Elsweyr und Summerset, könnt ihr auf unserer Seite nachlesen. Markarth – Die Wildnis des Reik Markarth nimmt Spieler mit in die Wildnis des Reik, wo sie eine Gruppe ungleicher Verbündeter versammeln und sich einem Vampirfürsten und dessen uralter Armee stellen. Im Rahmen des DLCs und des kostenlosen Updates des Grundspiels erkunden die Spieler das Reik sowie die Arkthzand-Kaverne, erleben neue Quests, Charaktere, Herausforderungen, die Soloarena Grund des Vateshran, Gegenstandssetsammlungen und mehr! Update 28 Gleichzeitig mit Markarth wird das komplett kostenlose Update 28 für das Grundspiel veröffentlicht, das neue Funktionen und Fehlerbehebungen für alle ESO-Spieler mit sich bringt. Das Haupt-Feature von Update 28 ist die Gegenstandssetsammlung. Mit ihr können die Spieler Hunderte Gegenstandssets aus ESO ihren Sammlungen hinzufügen und auch wiederherstellen. Mithilfe dieses neuen Systems werden die Spieler dringend benötigten Platz im Inventar, in ihrer Bank oder Lagertruhen freiräumen können, da jetzt fast jedes Set in Tamriel sicher in den Sammlungen „aufbewahrt" werden kann. Mehr Infos zum System der Gegenstandssetsammlung gibt es hier. Mehr Informationen zu The Elder Scrolls Online: Markarth erhaltet ihr in diesem Blog-Beitrag.