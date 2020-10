The Pathless – PlayStation 5 Launch-Titel vorbestellbar

The Pathless erzählt das fantastische Abenteuer einer Bogenschützin und eines Adlers in einem riesigen Wald. Das Spiel ist ab sofort zur digitalen Vorbestellung als Launch-Titel der PlayStation 5 sowie für PlayStation 4 im PlayStation Store und für PC im Epic Store und für iPhone, iPad, Mac und Apple TV via Apple Arcade verfügbar. The Pathless erscheint am 12. November digital für PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Apple Arcade.

Am 19. November folgt der europäische Release für die PlayStation 5 zeitgleich zum Erscheinungstermin der Konsole.

Am 8. Dezember erscheinen zudem in Zusammenarbeit von Annapurna Interactive, Giant Squid Studios und iam8bit zwei physische Editionen von The Pathless für PlayStation 5.

Die Day One Edition kann ab sofort weltweit bei ausgewählten Retailern vorbestellt werden. Die iam8bit Exclusive Edition kann unter iam8bit.com vorbestellt werden. The Pathless wurde von den preisgekrönten Machern von ABZÛ entwickelt und lässt die Spieler in die Rolle einer Jägerin schlüpfen. Als Meister-Bogenschützin reisen sie auf eine mystische Insel, um den Fluch der Finsternis zu vertreiben, der die Welt erfasst hat. Um verdorbene Geister zu jagen, müssen die Spieler eine Verbindung zu ihrem Adlergefährten aufbauen, wobei jederzeit Vorsicht geboten ist, um nicht selbst zu Gejagten zu werden. Die Spieler erforschen neblige Wälder voller Geheimnisse, lösen Rätsel in alten Ruinen und werden in epischen Schlachten auf die Probe gestellt. Die Verbindung zwischen der Jägerin und dem Adler und das Schicksal der Welt liegen in den Händen der Spieler. Einen tieferen Einblick in das Spiel bietet das Gameplay-Video mit Kommentaren des Creative Directors Matt Nava hier: The Pathless Digitale Editionen Für PlayStation 5 und PlayStation 4 zur Vorbestellung im PlayStation Store erhältlich

PS5™ Version bei Kauf der digitalen Version für PS4 im PlayStation Store kostenlos zum Download enthalten. Kostenloser Download der PS4™ Version bei Kauf der digitalen Version für PS5™

PC Version zur Vorbestellung im Epic Game Store erhältlich

iPhone, iPad, Mac und Apple TV Version auf Apple Arcade (vollständige Liste der unterstützten Apple-Geräte im App Store)

Apple Arcade Abonnenten können sich einen Auto-Download des Spiels zum Release einstellen

Um die Vollversion von The Pathless zum Launch spielen zu können, kann ein einmonatiges, kostenloses Test-Abonnement über den Arcade Tab im App Store abgeschlossen werden The Pathless PlayStation 5 Physische Editionen: iam8bit Exklusive Edition PlayStation 5 ESRB physische Edition Enthält 6 Karten, ein Poster und ein exklusives doppelseitiges Cover Weltweiter Versand am 8. Dezember Verfügbar zur Vorbestellung unter iam8bit.com

Day One Edition PlayStation 5 physische Edition Enthält 6 Karten Weltweiter Versand am 8. Dezember Ab heute weltweit bei Retailern im Vertrieb von Skybound Games vorbestellbar

The Pathless Vinyl Soundtrack: Annapurna Interactive, Giant Squid Studios und iam8bit werden Anfang 2021 zudem den Soundtrack von The Pathless mit Musik des Grammy-nominierten Komponisten Austin Wintory auf Vinyl veröffentlichen. Mit The Pathless schuf Wintory ein neues, einzigartiges Hörerlebnis, das sowohl die wandernde Gelassenheit der Jägerin und Heldin im Spiel als auch die epischen Begegnungen mit den Bewohnern der verfluchten Insel unterstreicht. Die facettenreiche und dynamische Komposition von Wintory erhält zudem eine wunderschön illustrierte Hülle von der mit einem Emmy ausgezeichneten Künstlerin Elaine Lee. Es ist auch ein symbolisches Album, das die nächste Konsolengeneration würdigt. Doppel-LP im Gatefold Jacket in den Farben Blau (Gereinigt) und Rot (Verflucht)

Musik des Grammy nominierten Komponisten Austin Wintory

Album Art von Emmy Winner und Elaine Lee

Von Townsend Mastering für Vinyl gemastered

Erwarteter weltweiter Versand: Anfang 2021

Verfügbar zur Vorbestellung unter iam8bit.com Beitrag teilen teilen