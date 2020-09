The Witcher 3: Wild Hunt bekommt Next-Gen-Upgrade

CD Project Re gibt bekannt, dass sich eine Next-Generation-Fassung von The Witcher 3: Wild Hunt in Entwicklung befindet. Diese wird speziell für PC, Xbox Series X und PlayStation 5 entwickelt, um die Vorteile leistungsstarker Videospielhardware zu nutzen. Das The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen-Upgrade soll eine Reihe von visuellen und technischen Verbesserungen – einschließlich Raytracing und schnellerer Ladezeiten – für das gesamte Basisspiel, beide Erweiterungen (Hearts of Stone und Blood and Wine) und alle zusätzlichen Inhalte bieten. Die verbesserte Version von The Witcher 3: Wild Hunt wird für PC, Xbox Series X und PlayStation 5 erhältlich sein. Besitzer des Spiels auf PC, Xbox One oder PlayStation 4 erhalten ein kostenloses Upgrade auf die verbesserte Version, sobald dieses verfügbar ist. Beitrag teilen teilen

