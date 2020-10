Tom Clancy’s Rainbow Six Siege demnächst Teil des Xbox Game Pass

Besitzer des Xbox Game Pass und alle die es demnächst werden wollen können sich bereits jetzt für anspruchsvolle PvP-Battles wappnen! Ab dem 22. Oktober kann die Multiplayer-Herausforderung Tom Clancy's Rainbow Six Siege im Xbox Game Pass für Konsole und dank Cloud Gaming (Beta) auf Android-Geräten im Xbox Game Pass Ultimate gespielt werden. Mit einer professionellen eSports-Szene und einer Community mit über 60 Millionen Spielern bietet Tom Clancy's Rainbow Six Siege im Xbox Game Pass sowohl Profi- als auch Hobby-Schützen ein Multiplayer-Erlebnis, das sich – je nachdem, welche Spielfigur gewählt wird – immer wieder anders spielt. Gleichbleibend ist der Anspruch: der kompetitive PvP-Shooter erfordert blitzschnelle Reflexe, agiles Vorgehen in jedem Terrain und ein reibungsloses Teamplay. Angreifer versus Verteidiger – welches Team wird siegen? Mit einem raffinierten Mix aus Taktik und Zerstörung stehen sich zwei Rainbow Six-Teams in einer komplexen Belagerung gegenüber. Jedes Team verfügt dabei über exklusive Fähigkeiten und Gerätschaften, die den entscheidenden Vorteil bringen können. Aus zahlreichen Kämpfern können wir unseren eigenen Helden wählen und entscheiden so über unsere Funktionen und Fähigkeiten im nächsten Belagerungsgeschehen. Dank einer stetig wachsenden Auswahl an Kämpfern und Maps sollen Strategien und Kampfgeschehen immer komplexer werden und regelmäßig neue Herausforderungen bereithalten. Exklusiver Rabatt auf Ingame-Items Darüber hinaus erhalten Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate einen Rabatt auf Ingame-Items in der Höhe von 10 Prozent. Dazu gehört auch der Year 5 Pass, mit dem neue Kämpfer, Boosts und mehr freigeschaltet werden können. Neueinsteiger in die Welt des Xbox Game Pass Ultimate erhalten den ersten Monat für einen Euro. Jeder weitere Monat kostet dann 12,99 Euro.