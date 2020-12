Trailer zu Fotomodus in Cyberpunk 2077 veröffentlicht

In 8 Tagen ist es soweit und wir können endlich in Night City abtauchen! Um die Vorfreude zu steigern hat Entwickler CD Projekt Red heute einen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was im Fotomodus des Titels alles möglich ist. Night City aus individuellen Blickwinkeln Der Trailer demonstriert eindrucksvoll, welch vielfältige Screenshots ihr anfertigen und beispielsweise als Custom Hintergründe für eure mobilen Geräte oder euren PC-Bildschirm verwenden könnt. Mehr Infos zum New Media Art Trend, der virtuellen Fotografie, haben wir hier für euch! Neben zahlreichen Basis-Einstellungen, wie Helligkeit, Kontrast oder Vignette habt ihr ihr auch die Möglichkeit euren Bildern mittels Blenden Unschärfe-Effekte zu verleihen. Zusätzlich, und eines der absoluten Highlights des Trailers, ist der Fakt, dass ihr V verschiedene Posen, wie beispielsweise die Dark Souls Anspielung „Praise the Sun", einnehmen lassen und diese sogar noch nachjustieren könnt. Obendrein gibt es eine große Auswahl an Rahmen und Stickern, um euren Bildern einen noch individuelleren Touch zu verleihen. Wir bei gamers sind alle große Screenshot-Fans und können es kaum erwarten eure Bilder aus Cyberpunk 2077 zu sehen! Auf den sozialen Medien einfach #gamersatscreenshot benutzen und damit gleich bei unserer Wahl zum Bild der Woche mitmachen! Abschließend möchten wir euch den Trailer natürlich nicht vorenthalten: