Die Ubisoft Forward meldet sich am 10. September mit einer Präsentation brandneuer Inhalte zurück. Vor allem ein lange erwarteter Titel, Immortals Fenyx Rising, soll Teil der gezeigten Inhalte sein. Der offizielle Stream zur Ubisoft Forward im September kann unter ubisoft.com/Forward live mitverfolgt werden.

Das Hauptprogramm startet um 21:00 Uhr (MESZ), der Stream beginnt jedoch bereits um 20:00 Uhr (MESZ) mit Neuigkeiten zu Titeln wie Brawlhalla, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, For Honor und anderen mehr.

Um 21:00 Uhr (MESZ) startet dann das Hauptprogramm. Hier präsentiert der Publisher, was in Zukunft für Spiele wie Watch Dogs: Legion, Hyper Scape und Rainbow Six Siege geplant ist. Vor allem aber soll es Neuigkeiten zum lange erwarteten Immortals Fenyx Rising, dem ehemaligen Gods & Monsters, geben. Den Abschluss macht die Ubisoft Forward im September mit Einblicken in zwei noch unveröffentlichte Spiele.

Und auch die so genannten „tune in rewards“ wird es neuerlich geben. Wer sich während der Ubisoft Forward im September in seinen Ubisoft-Account einloggt erhält Belohnungen in folgenden Spielen:

For Honor: 3 XP Boost Tickets

Rainbow Six Siege: Year 5 Events Charm

Hyper Space: Retraction Baton

Watch Dogs Legion: Ubisoft Forward Mask