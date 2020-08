in News

Ubisoft startet das erste Indie Camp

Die Indie Szene wächst in den letzten Jahren immer mehr, und waren auch auf der gamescom 2020 erneut stark vertreten. Zahlreiche Indie-Spiele konnten sich schon von Geheimtipps zu absoluten Verkaufsschlagern entwickeln. Ubisoft möchte nun auch am Indie-Markt mitmischen, und kündigt dafür das erste Indie Camp an. Eine Initiative, welche Indie Studios des DACH-Raumes fördern soll. Ubisoft startet nach eigener Ankündigung vom 28. August 2020 das erste, eigene Indie Camp. Dieses „Acceleration Programm“ für kleine bis mittelgroße Indie Studios aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, bietet den TeilnehmerInnen die Chance auf eine individuelle Unterstützung auf dem weiteren Karriereweg. Ubisoft bietet dafür Wissensaustausch und praktische Erfahrungen im eigens bezeichneten größten Entwicklernetzwerk im deutschsprachigen Raum. Diese Unterstützung wird im Rahmen eines kleinen Wettstreits vergeben. Indie Studios des Dachraumes können sich bis zum 30. November 2020 über folgenden Link bewerben: https://bluebyte.ubisoft.com/de/unser-engagement/entrepreneurs/indie-camp/ Nach Ablauf der Frist werden 3 Indie Studios ausgewählt, welche die Chance erhalten, ihre Projekte vor einer Expertenjury vorzustellen. Diese besteht aus EntwicklerInnen der drei deutschen Ubisoft Studios in Düsseldorf, Berlin und Mainz. Die Gewinner werden im März 2021 bekanntgegeben, und in ein 4-monatiges Indie Camp Programm aufgenommen. Dieses umfasst… Workshops mit Ubisoft-EntwicklerInnen

Einen Playtest im User Research Lab bei Ubisoft Düsseldorf im Wert von 3.500 Euro

Einen Stand auf der Indie Arena Booth auf der gamescom 2021

Auf Wunsch Bürofläche bei Ubisoft Düsseldorf oder in der nahen Umgebung für maximal 6 Monate Als Indie-Fan freue ich mich sehr darüber, dass immer mehr kleine Entwicklerstudios auch auf solchen Wegen gefördert werden. Wir werden für euch natürlich die Entwicklung rund um das Indie Camp weiterverfolgen und schauen, ob sich dabei ein oder zwei Diamanten unter den Teilnehmern verstecken! Mehr Informationen gibt es unter: www.ubisoft.com/en-us/company/start-ups

