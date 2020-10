in News

Ubisoft Strategy Sale startet mit bis zu 75 % Rabatt

Und da folgt auch schon das nächste Highlight für Strategie-Fans: der spezielle Ubisoft Strategy Sale startet heute im Ubisoft Store mit bis zu 75 % Rabatt auf einige Highlights aus dem Anno-Universum. Wir haben euch wie immer die besten Schnäppchen aus dem Sale zusammengefasst! Die Neuigkeiten aus dem Hause Ubisoft reißen heute nicht ab! Zuerst erhielt Anno 1800 sein eigenes Brettspiel, nun kommen die Strategie-Fans des Franchises gleich ein zweites Mal auf ihre Kosten: denn im Ubisoft Store ist der Strategy Sale gestartet. Dieser läuft bis. zum 27. Oktober um 11:00 Uhr und bietet Rabatte auf alles, was das Strategieherz höher schlagen lässt. Ob geliebte Klassiker oder spannende Neuheiten – bis zu 75 % Rabatt sollen Strategie-Fans zum Ausprobieren locken. Die Highlights des Ubisoft Strategy Sales: Anno 1800 Standard Edition um 24,99 € (anstatt 59,99 €)

(anstatt 59,99 €) Anno 1800 Königsedition um 54,99 € (anstatt 99,99 €)

(anstatt 99,99 €) Die Siedler History Edition um 14,00 € (anstatt 39,99 €)

(anstatt 39,99 €) Die Siedler IV History Edition um 2,25 € (anstatt 8,99 €)

(anstatt 8,99 €) Anno 2205 Ultimate Edition mit allen Inhalten um 12,50 € (anstatt 49,99 €)

(anstatt 49,99 €) Anno 1602 oder Anno 1701 History Edition um 4,99 € (anstatt 9,99 €) Alle Angebote des Strategy Sale gibt es unter: https://store.ubi.com/de/deals