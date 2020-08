Vader Immortal: A Star Wars VR Series – 7 Tips and Tricks Trailer

Perfektioniere deine Lichtschwertkünste, denn Vader Immortal: A Star Wars VR Series ist seit heute auch für PSVR erhältlich. Passend dazu haben Publisher Disney und Entwickler ILMxLAB gleich einen neuen Trailer mit Gameplay sowie Tipps und Tricks veröffentlicht. Vader Immortal: A Star Wars VR Series ist ein interaktives Abenteuer, das dich mitnimmt in eine weit, weit entfernte Galaxis. Dort schlüpfst du in die Rolle eines Schmugglers, der in der Nähe von Mustafar, dem feurigen Heimatplaneten von Darth Vader, seinen Geschäften nachgeht. Du erlebst ein großes Abenteuer, kannst deine Lichtschwertkünste verbessern, dich vielen Gefahren und schließlich Darth Vader selbst stellen. In Episode I lernst du neue Figuren kennen. Zum Beispiel deinen Droiden und Co-Piloten Z0-E3. Du schwingst dein Lichtschwert und erkundest Vaders Festung, um herauszufinden, was er im Schilde führt.

In Episode II kämpfst du mit der Hilfe des furchterregenden Sith Lords gegen schauerliche Kreaturen, entdeckst uralte Geheimnisse unter der Oberfläche des Planeten und lernst die Macht zu beherrschen.

In Episode III liegt das Schicksal von Mustafar in deinen Händen. Du musst nun alles, was du auf deinem Weg gelernt hast, anwenden, um diese letzte Herausforderung zu meistern. Jede Episode enthält ein Lichtschwert-Dojo, einen Trainingsmodus, in welchem du deine Geschicklichkeit mit der Waffe eines Jedi-Ritters verbessern und verschiedene Griffe für dein Lichtschwert freischalten kannst. Vader Immortal: A Star Wars VR Series ist ab sofort im PlayStation Store erhältlich.

