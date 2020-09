in News

by

War Mongrels – erste Spielszenen

Publisher und Entwickler Destructive Creations haben während Realms Deep 2020 erstes Gameplay-Material zum schonungslosen, im zweiten Weltkrieg angesiedelten Echtzeit-Taktik-Spiel War Mongrels enthüllt. Im Mittelpunkt der ersten umfangreichen Spielszenen stehen die Hauptcharaktere, zwei gefangene Deserteure der Deutschen Armee, die ihre Chance zur Flucht erneut nutzen und von der Front entkommen. Über den Planungsmodus werden Aktionen aneinandergereiht, um eine Reihe an Befehlen und Abläufen zu konstruieren und abzuspielen. Spieler können sich im Schatten verstecken und Gegner mit Pistolenschüssen oder improvisierten Ködern ablenken. Nach schnellen Attentaten müssen die Leichen versteckt werden, damit die Anwesenheit der Guerilla-Kämpfer unbemerkt bleibt. Spieler, die ungerne auf leise Taktik setzen, können sich an intensiven Feuergefechten mit der feindlichen Übermacht versuchen. Jedes Level bietet dank unterschiedlichen Routen und Lösungsansätzen viele verschiedene Vorgehensweisen und einen hohen Wiederspielwert – egal ob allein oder im Koop, mit Fokus auf Stealth oder Action, verlustfreien oder verlustreichen Missionen. Selbst die cleversten Pläne können schief gehen: Sobald der Gegner das Squad entdeckt, kann in den Twin-Stick-Kampf-Modus gewechselt werden, um sich den Weg frei zu schießen. Die KI-Mitglieder folgen dabei dem gesteuerten Charakter. Es gilt, Konfrontationen mit der Deutschen Armee zu überleben und mit der Zeit neue Soldaten und Mitstreiter zu rekrutieren. Die Spieler werden Zeuge der in Videospielen selten behandelten Ostfront des Zweiten Weltkriegs in einer düsteren Kampagne rund um die Gräueltaten des Krieges. Basierend auf wahren Begebenheiten, entfaltet sich die finstere Geschichte in einem visuellen Detailgrad wie noch nie zuvor im Genre der Echtzeit-Taktik gesehen. „Die Geschichte von War Mongrels führt an einige sehr dunkle Orte und wir wollten sicherstellen, dass das Gameplay das Herz der Spieler genauso zum Klopfen bringt wie die Kampagne“, erzählt Marcin Stanek, Business Development Manager bei Destructive Creations. „Dieser erste umfangreiche Einblick deutet nur an, welche Überraschungen wir noch für die Spieler bereithalten.” War Mongrels erscheint nächstes Jahr auf PC, Next- und Current-Gen-Konsolen, mit englischer Sprachausgabe sowie Untertiteln in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (Vereinfacht). Beitrag teilen teilen

info