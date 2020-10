Watch Dogs: Legion – Systemanforderungen aktualisiert

Ubisoft hat die Systemanforderungen für das am 29. Oktober erscheinende Watch Dogs: Legion geringfügig nach oben korrigiert. Vor allem für aktiviertes Ray Tracing wird eine potentere Hardware benötigt. Kurz vor Erscheinen von Watch Dogs: Legion hat Ubisoft die Systemanforderungen für den PC angepasst. Vor allem wer in den Genuss von Ray Tracing kommen will, braucht eine entsprechend leistungsfähige Grafikkarte der letzten oder aktuellen NVIDIA GeForce RTX-Generation. Systemanforderungen bei aktiviertem Ray Tracing Minimale Systemanforderungen: 1920×1080, Voreinstellung „High“, Ray Tracing „Medium“, DLSS Qualität, DX12 only CPU: Intel Core i5-8400 2.8 GHz, AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060

Videospeicher: 6GB

RAM: 16GB (Dual-channel setup)

Festplattenspeicher: (45GB)

OS: Windows 10 (64 bit only) Empfohlene Systemanforderungen: 2560×1440 (1440p), Voreinstellung „Very High“, Ray Tracing „High“, DLSS Qualität, DX12 only CPU: Intel Core i7-9700 3.0 GHz, AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070

Videospeicher: 8GB

RAM: 16GB (Dual-channel setup)

Festplattenspeicher: (45GB)

OS: Windows 10 (64 bit only) Ultra-Systemanforderungen: 3840×2160 (4K), Voreinstellung „Ultra“, Ray Tracing „Ultra“, DLSS Leistung, DX12 only CPU: Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080

Videospeicher: 10 GB

RAM: 16GB (Dual-channel setup)

Festplattenspeicher: 45GB (+20 GB HD Texture Pack)

OS: Windows 10 (64 bit only) Systemanforderungen bei deaktiviertem Ray Tracing Minimale Systemanforderungen: 1920×1080, Voreinstellung „Low“, DX12 CPU: Intel Core i5-4460 3.2 GHz, AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970/ GeForce GTX 1650

Videospeicher: 4GB

RAM: 8GB (Dual-channel setup)

Festplattenspeicher: (45GB)

OS: Windows 10 (64 bit only) Empfohlene Systemanforderungen: 1920×1080, Voreinstellung „High“, DX12 CPU: Intel Core i7-4790 3.6 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060/ GeForce GTX 1660 Super

Videospeicher: 6GB

RAM: 8GB (Dual-channel setup)

Festplattenspeicher: (45GB)

OS: Windows 10 (64 bit only) Empfohlene Systemanforderungen: 2560×1440, Voreinstellung „High“, DX12 CPU: Intel Core i7-9700 3.0 GHz, AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Videospeicher: 8GB

RAM: 16GB (Dual-channel setup)

Festplattenspeicher: (45GB)

OS: Windows 10 (64 bit only) Ultra-Systemanforderungen: 3840×2160 (4K), Voreinstellung „Ultra“, DX12 CPU: Intel Core i7-9700K 3.6 GHz, AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti oder GeForce RTX 3080

Videospeicher: 10GB

RAM: 16GB (Dual-channel setup)

Festplattenspeicher: 45GB (+20 GB HD Texture Pack)

OS: Windows 10 (64 bit only) (Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie DX12, ebenso kompatibel mit DX11) Watch Dogs: Legion erscheint am 29. Oktober neben dem PC auch für Xbox One, PlayStation 4 sowie Stadia. Am 10. November wird die Version für Xbox Series X | S, am 12. November jene für PlayStation 5 veröffentlicht. Beitrag teilen teilen