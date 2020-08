WBGames und DC kündigen Gotham Knights an

Warner Bros. Games und DC kündigen heute Gotham Knights an, ein brandneues Open-World-Action-RPG mit Third-Person-Ansicht, das von Warner Bros. Games Montréal entwickelt wird. Spiele in Gotham Knights mit der Batman-Familie und schlüpfe in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin.

Gotham Knights erzählt eine originale Geschichte in DCs Batman-Universum und bietet ein dynamisches und interaktives Gotham City, in dem die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist. Diese neue Ära an Helden agiert vom Glockenturm aus und muss jene Geheimnisse lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt verwoben sind. Berüchtigte Schurken stellen sich dabei in den Weg und warten auf epische Kämpfe. Die Spieler müssen Gotham vor dem völligen Chaos retten und sich selbst zu ihrer eigenen Version des Dark Knights entwickeln.

Gotham Knights kann alleine oder zu zweit im Online-Koopmodus gespielt werden. Das Spiel wird 2021 für PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, die Xbox One-Gerätefamilie (einschließlich Xbox Series X und Xbox One X) und PC erhältlich sein.

„Das Team von Warner Bros. Games Montréal möchte mit Gotham Knights die Batman-Familie auf eine neue Art und Weise für Fans und neue Spieler zum Leben erwecken“, sagt David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. „Auf unserem Weg in ein neues Zeitalter interaktiver Geschichtserzählung hat unser Team eifrig an einer neuen Erfahrung in DCs Batman-Universum gearbeitet.“

„Das Team kündigt mit Freude die Entwicklung von Gotham Knights an und möchte den Spielern eine andere Art der Geschichte über DC-Superhelden näherbringen“, sagte Patrick Redding, Creative Director von Warner Bros. Games Montréal. „Wir können es kaum erwarten, dass die Fans diese neue Garde an starken DC-Superhelden mit Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin in die Hände bekommen, um eine originale Geschichte in einem pulsierenden Gotham City zu erleben.“

Die Spieler werden bei Gotham Knights eine offene Welt in Gotham mit fünf unterschiedlichen Bezirken erkunden und die gefährlichen Straßen der Stadt auf verschiedene Art und Weise patrouillieren, darunter auch mit dem kultige Batbike. Mit dem Fortschreiten der Geschichte entwickeln sich nicht nur die Gameplay-Skills von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin weiter, sondern auch ihr Arsenal inklusive Gadgets. Wie im Gameplay Walkthrough zu sehen war, enthält Gotham Knights detailreiche Geschichtsstränge, die von den Spielern erkundet werden können. So treffen sie beispielsweise auf einige berüchtigte DC-Superschurken wie Mr. Freeze, der ganz Gotham City im Eis versinken lassen möchte.

Zu den spielbaren Charakteren in Gotham Knights gehören die Folgenden:

Nightwing ist Dick Grayson, der erste Robin, der vor seiner Zeit als eigenständiger Held der Schützling von Batman war. Er ist ein geborener Anführer und das älteste und weiseste Mitglied der Batman-Familie. Nightwing ist ein Meister der Akrobatik, die von seiner Expertise im Umgang mit zwei Kampfstöcken komplementiert wird. Er schaltet seine Feinde mit höchster Effizienz aus.

Red Hood , ehemals bekannt als Jason Todd, wurde nach seinem Tod und der erzwungenen Wiederbelebung durch einen der gefährlichsten Feinde Batmans zu einem erbitterten und unberechenbaren Antihelden. Red Hood hat Probleme, seine Wut unter Kontrolle zu halten, zögert aber nicht, wenn er einem Freund zur Hilfe eilen muss. Aufgrund seines Trainings hat er nahezu übermenschliche Kräfte und ist in diversen Kampftechniken und im Umgang mit allen Arten von Waffen geübt, egal ob traditionell oder hochtechnologisch.

, ehemals bekannt als Jason Todd, wurde nach seinem Tod und der erzwungenen Wiederbelebung durch einen der gefährlichsten Feinde Batmans zu einem erbitterten und unberechenbaren Antihelden. Red Hood hat Probleme, seine Wut unter Kontrolle zu halten, zögert aber nicht, wenn er einem Freund zur Hilfe eilen muss. Aufgrund seines Trainings hat er nahezu übermenschliche Kräfte und ist in diversen Kampftechniken und im Umgang mit allen Arten von Waffen geübt, egal ob traditionell oder hochtechnologisch. Robin ist Tim Drake, das junge Wunderkind und Genie des Teams und ein Meister der Schlussfolgerung. Robin glaubt fest an Batmans Mission und ist von der Überzeugung motiviert, dass Gotham City beschützt werden muss. Er möchte eines Tages die Art Held sein, die Batman verkörperte. Als erfahrener Kampfexperte, der mit seinem zusammenklappbaren Kampfstab bewaffnet und in einer Vielzahl von Hinterhaltstechniken ausgebildet ist, hat sich Robin ein Wissen über psychologische Kriegsführung und Verhaltenswissenschaften angeeignet.

