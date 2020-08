Werewolf: The Apocalypse – Earthblood: Story-Trailer

Parallel zur gamescom haben NACON und Cyanide weitere Informationen zu Werewolf: The Apocalypse – Earthblood bekannt gegeben – der neue Story-Trailer enthüllt Leben und Vergangenheit von Cahal, dem Helden des Spiels. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ist die erste Umsetzung des namensgebenden Horror-Franchise als Action-RPG. Erwachsene, brutale und komplexe Inhalte fordern die Spieler, die auf der Suche nach blutiger Erlösung. Cahal ist ein Werwolf des Fianna-Stamms. Als Ehemann und Vater ereilt ihn ein tragisches Schicksal, das ihn ins Exil zwingt. Er muss fliehen, um diejenigen vor seinem Zorn zu schützen, die ihm alles bedeuten: seine Frau Ludmila, seine Tochter Aedana, die er über alles liebt, und seine besten Freunde Rodko und Ava, die ihm bedingungslos zur Seite stehen. Endron, die mit dem Ölgeschäft betraute Tochterfirma des Megakonzerns Pentex, ist alleinig für seinen Zorn und die ganze Gewalt verantwortlich. Da sie sein Leben ruiniert hat und eine ständige Bedrohung für Gaia, die Mutter Erde, ist, verfolgt Cahal nur noch ein einziges Ziel: mit welchen Mitteln auch immer Endron ein Ende zu bereiten. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood erscheint voraussichtlich am 04.02.2021 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One.

