Wollfenstein Entwickler MachineGames feiert 10-jähriges Jubiläum

In diesem Monat feiert der Computerspiel-Entwickler MachineGames, verantwortlich für die Neuauflage der Wolfenstein-Reihe, sein 10-jähriges Jubiläum (als Teil von ZeniMax Media). Das Studio feiert mit den Fans der Serie und gewährt im Zuge des Oktobers auf XBox, PlayStation und Switch Rabatte auf zahlreiche Ableger des Wolfenstein-Katalogs.

Seit 2010 ist MachineGames Teil von ZeniMax Media, der Muttergesellschaft des Publishers Bethesda. Im selben Jahr beauftragte Bethesda Softworks das Unternehmen damit einen neuen Eintrag in die Wolfenstein-Serie zu entwickeln. Das Ergebnis war Wolfenstein: The New Order (2014) und sollte bis einschließlich 2019 vier weitere Teile nach sich ziehen: das Prequel The Old Blood (2015), den zweiten Teil Wolfenstein II: The New Colossus (2017), das Spin-off um Blazkowicz’s Zwillingstöchter Youngblood und den VR-Titel Cyberpilot (2019). Eine ausführliche Retrospektive des Executive Producers und Mitgründers von MachineGames, Jerk Gustafsson, kann bei Bethesda nachgelesen werden.

Die Rabattaktionen von MachineGames im Überblick

Xbox: 13. bis 20. Oktober

Wolfenstein: The Two-Pack – 50 % Rabatt

Wolfenstein: The New Order – 50 % Rabatt

Wolfenstein: The Old Blood – 50 % Rabatt

Wolfenstein II: The New Colossus – 50 % Rabatt

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67 % Rabatt

Wolfenstein: Alternativwelt-Kollektion – 60 % Rabatt

PlayStation: 30. September bis 14. Oktober

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67 % Rabatt

PlayStation: 14. bis 28. Oktober

Wolfenstein: The New Order – 50 % Rabatt

Wolfenstein: The Old Blood – 50 % Rabatt

Wolfenstein II: The New Colossus – 50 % Rabatt

Wolfenstein: Youngblood – 50 % Rabatt

Switch: 10. bis 17. Oktober

Wolfenstein: Youngblood – 50 % Rabatt

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – 50 % Rabatt