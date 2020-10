World of Tanks Console feiert Halloween: Monster-Erwacht-Event

Auch World of Tanks Console, das teambasierte MMO-Actionspiel auf PlayStation 4 und der Xbox-One-Serie, lässt sich im Zuge des saisonalen Horror-Event-Reigens nicht lumpen und feiert mit dem Monster-Erwacht-Event ebenso Halloween: Wargaming erweckt monströse Verstärkung im Fuhrpark von World of Tanks Console. Vom 27. Oktober bis 3. November können Spieler im Monster-Erwacht-Event ihre Monster-Kampffahrzeuge, auf zwei neuen speziellen Halloween Karten von der Kette lassen. Halloween in World of Tanks Console Spieler die bereits im Halloween-Event von World of Tanks Console einen der 13 verfügbaren Monster-Kampffahrzeuge, wie zum Beispiel den T71 Werwolf, den Panther Wiedergänger oder den Sumpfschrecken freigespielt oder gekauft haben, können ab sofort auf eine spezielle erwachte Version dieser Fahrzeuge zugreifen. Die erwachten Monster verfügen nicht nur über einzigartige optische Effekte und besonders mächtige Fähigkeiten, sondern auch über deutlich mehr Lebensenergie als ihre normalen Versionen. Auf den zwei neuen Karten, Düsterer Friedhof und Stadt der Toten, treten die Spieler in den erwachten Ausführungen ihrer Monster ausschließlich gegen ebenbürtige Gegner an. Die 7-gegen-7-Gefechte werden nicht nur durch die speziellen Fähigkeiten der Monster, sondern auch durch Teleport-Portale auf den Karten zu einem völlig neuen Erlebnis. Spieler die noch keine Monster-Kampffahrzeug freigeschaltet oder gekauft haben, bekommen für den Zeitraum bis zum 3. November den geisterhaften Spectre. Weitere Informationen zum Monster-Erwacht-Modus finden Sie auf der offiziellen Webseite.