World of Warcraft: Shadowlands erscheint am 24. November 2020

Nun ist die Katze also aus dem Sack: das neue Addon World of Warcraft: Shadowlands erscheint am 24. November 2020 – wir dürfen gespannt bleiben, ob die extra 4 Wochen den Entwicklern viel Erfolg brachten. Und vor allem, ob der Termin diesmal steht! Sehr lange haben Fans seit der Verschiebung von Shadowlands gerätselt, nun haben wir die Antwort: das neue Addon erscheint Ende November. Die Entwickler bedankten sich in einem offiziellen Statement für die Geduld der Fans. In der neu gewonnenen Zeit wurde das Kampf- und Belohnungssystem im Schlund, als auch das Paktsystem weiterhin überarbeitet. Auch Langzeitinhalte wurden laut eigenen Aussagen verbessert. Das gesamte Statement der Entwickler könnt ihr hier nachlesen. Gemeinsam mit dem Veröffentlichungsdatum erhielten wir auch endlich das Datum für das Pre-Patch Event voller Ghule und neuer Belohnungen. Dieses hat es nämlich – ob wohl der eigentliche Pre-Patch bereits am 13. Oktober live ging – noch nicht auf die eigentlichen Server geschafft. World of Warcraft: Shadowlands erscheint (voraussichtlich) am 24. November 2020. Das Pre-Patch Event geht mit 10. November live!