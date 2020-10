World of Warcraft: Shadowlands – Release verschoben

Ursprünglich sollte World of Warcraft: Shadowlands, die nächste große Spieleerweiterung für den MMORPG-Klassiker World of Warcraft, am 27. Oktober 2020 erscheinen. In einem Blog-Beitrag gab John Hight, Executive Producer von World of Warcraft, nun jedoch bekannt, dass Blizzard die Veröffentlichung der Erweiterung Shadowlands auf einen noch unbestimmten Termin im weiteren Verlauf diesen Jahres verschieben werde. Auch wenn Blizzard noch keinen neuen Veröffentlichungstermin fixiert habe, so wotlle das Team um Shadowlands die World of Warcraft-Community doch so bald als möglich über die Verschiebung der Erweiterung in Kenntnis setzen, so Hight in seiner Nachricht an die Community. Feinschliff, Balancing und Endgame „Im Zuge unserer Tests während der vergangenen Monate haben wir signifikante Fortschritte bei der Verbesserung und Abrundung der zentralen Features sowie des Gameplays von Shadowlands gemacht. Wir sind an einem Punkt angelangt wo die Zonen, die Kampagne, die das Level-Aufstiegs-Erlebnis durch Quests und die Geschichte die wir zu erzählen gedenken im Wesentlichen bereit zur Veröffentlichung sind.“ Und doch ermangle es der Erweiterung noch an Feinschliff. „Wie dem auch sei,“ so Hight weiter, „als alles begann zusammenzukommen und wir auf euer Feedback hörten und darauf aufbauten, wurde deutlich, dass wir noch etwas Zeit für zusätzlichen Feinschliff sowie Balancing und Verbesserung einzelner ineinandergreifender Teile – vor allem jene die das Endgame betreffen – benötigen. Shadowlands ist eine der komplexesten Erweiterungen die wir bis jetzt entworfen haben, und während wir große Fortschritte gemacht haben, wurde die Herausforderung der Feinabstimmung des Endgames dadurch erschwert, dass das Team von zu Hause aus arbeiten musste.“ Qualität und Potential Blizzard habe sich nun einmal der Qualität verpflichtet. Und eben diese Verpflichtung mache eine Verschiebung unumgänglich. „Wir glauben daran, dass Shadowlands etwas ganz Spezielles sein wird und wir haben von vielen von euch dieselbe Rückmeldung erhalten. Wir brauchen diese zusätzliche Zeit, um garantieren zu können, dass Shadowlands seinem möglichen Potential gerecht wird.“ Immerhin will das Team am 13. Oktober den Pre-Patch zu Shadowlands veröffentlichen, der die Grundlagen der neuen Erweiterung offen legen soll: ein überarbeitetes Charakter-Entwicklungs-System

Erfahrungen für neue Spieler auf Exile’s Reach

eine Vielzahl neuer Optionen zur Anpassung der Charaktere (customization options)