WoW: Shadowlands Pre-Launch Event – Geißelinvasion

Sylvanas Windläufer hat den Helm der Herrschaft des Lichkönigs zerstört und damit die ruhelose Geißel entfesselt, die jetzt in ganz Azeroth Chaos und Verwüstung anrichtet. Die Geißelinvasion hat begonnen!

Nur die Champions der Horde und der Allianz, vermögen es dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten und sich der Geißelinvasion im Vorbereitungsereignis auf Shadowlands entgegenzustellen. Das Shadowlands Pre-Launch-Event Geißelinvasion ist jetzt live und findet bis zur Veröffentlichung von Shadowlands am 24. November statt! Inhalte des Vorbereitungspatches für Shadowlands Das zweiteilige Geißelereignis ist Teil des Vorbereitungspatches, der letzten Monat aufgespielt wurde und folgende Features enthält: Das überarbeitete Stufenaufstiegssystem ermöglicht es Charakteren, bis zur neuen Höchststufe 50 aufzusteigen, die mit Shadowlands auf Stufe 60 erweitert wird.

Mit der Insel des Verbannten wurde ein völlig neues Spielerlebnis für neue Spieler eingeführt. Es beinhaltet eine eigene epische Geschichte, in deren Verlauf neue und zurückkehrende Spieler an die Hauptelemente von WoW herangeführt werden.

Hunderte von neuen Anpassungsoptionen für Charaktere wurden hinzugefügt.

Die Stufen und Werte von Gegenständen wurden angepasst, um sie an die neue Stufenanpassung anzugleichen. Hier findet ihr weitere Informationen zur Geißelinvasion in Azeroth.