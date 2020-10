in News

WRC 9 – kostenloses Oktober-Update

NACON und KT Racing enthüllten heute die neuen Inhalte des ersten kostenlosen Updates zu WRC 9, dem offiziellen Videospiel der FIA World Rally Championship. Einen Monat nach seinem Start auf PlayStation 4, Xbox One und PC erhalten mit dem WRC 9 Oktober-Update alle Besitzer des Spiels mehr Special Stages, einen neuen Fahrer sowie dessen Beifahrer und den neuen Foto-Modus. Das WRC 9 Oktober-Update bringt neue Stages und einen neuen Fahrer Bereits vor der Veröffentlichung von WRC 9 wurde eine Reihe kostenloser Updates mit einer Vielzahl neuer Funktionen angekündigt, die in den Monaten nach dem Start erscheinen und bei den Fans der Serie für Begeisterung sorgen sollen. Ab heute stehen im Spiel daher sechs weitere Special Stages für die beliebte Neste Rally Finland zur Verfügung – die schnellste Rallye der Saison. Diese stellt die Fahrer vor eine beträchtliche Herausforderung. Mehr denn je müssen sie sich auf einer Strecke voller blinder Sprünge auf die Streckennotizen ihres Beifahrers verlassen. Als weiteren neuen Inhalt können die Spieler den neuseeländischen Fahrer Hayden Paddon und seinen Beifahrer John Kennard als Team im bekannten Hyundai i20 WRC willkommen heißen. Zu guter Letzt verfügt WRC 9 mit dem kostenlosen Oktober-Update nun über einen Foto-Modus, den die Spieler nutzen können, um unvergessliche, PS-starke Momente in einigen der schönsten Landschaften der Welt zu teilen. Weitere Winter-Updates im Kurz-Überblick WRC 9 soll – wie die Roadmap verrät – schon bald sein zweites Gratis-Update erhalten, das unter anderem den neuen Beifahrer-Modus,

sechs neue Strecken für die Vodafone Rally de Portugal sowie

sechs neue Strecken für die Vodafone Rally de Portugal sowie ein brandneues offizielles Konzept-Auto enthalten wird. Weitere Details folgen in Kürze! WRC 9 ist für für Xbox One, PS4 und PC im Handel erhältlich. Die Veröffentlichungstermine für Xbox Series X, PS5 und Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.