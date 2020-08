by

X4: Wiege der Menschheit vorgestellt

EGOSOFT hat das nächste Kapitel seiner langjährigen Weltraumsimulationsreihe bekannt gegeben. X4: Wiege der Menschheit (Englisch: X4: Cradle of Humanity) ist die zweite Erweiterung von X4: Foundations, das im November 2018 für den PC veröffentlicht wurde. Der Teaser-Trailer zu X4: Wiege der Menschheit feiert heute um 23:45 Uhr MESZ / 22:45 Uhr BST / 17:45 Uhr EDT / 14:45 Uhr PDT während der von IGN produzierten gamescom studio Live-Show unter www.youtube.com/IGN seine Premiere. Ende 2020 wird X4: Wiege der Menschheit die X-Reihe zurück zur Erde bringen, wobei das Universum des Hauptspiels mit neuen Sektoren erheblich vergrößert wird und zwei terranische Fraktionen mitsamt ihrer Wirtschaft, Schiffen, Waffen und Stationen in X4: Foundations willkommen geheißen werden. Neue Spielstarts werden die Identität und die politische Haltung der Terraner-Fraktionen näherbringen und eine alternative Perspektive auf die Ereignisse in der Geschichte von X4: Foundations bieten. X4: Wiege der Menschheit wird auch ein Licht auf das werfen, was mit der Erde in den Jahrzehnten seit der Abschaltung der Sprungtore geschehen ist. Darüber hinaus wird eine bestimmte Piratenfraktion, die den Fans der Reihe bekannt ist, ein dramatisches Comeback feiern. X4: Wiege der Menschheit wird von der bisher größten kostenlosen Aktualisierung von X4: Foundations begleitet werden. Das Update 4.0 wird allen Besitzern des Hauptspiels zur Verfügung stehen und soll X4: Foundations mit zahlreichen neuen Elementen erweitern, wie z. B. wichtigen neuen Gameplay-Funktionen (z. B. einem neuen Terraforming-Feature) sowie weitreichenden visuellen Verbesserungen (z. B. volumetrische Nebel). Einzelheiten zu diesen Verbesserungen und weiteren neuen Elementen des 4.0-Updates werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Am Freitag, 28. August 2020 um 19 Uhr MESZ / 18 Uhr BST / 13 Uhr EDT / 10 Uhr PDT könnt ihr unter www.twitch.tv/egosoftofficial an einem Livestream teilnehmen, um mehr über unsere Pläne für die Zukunft von X4: Foundations und X4: Wiege der Menschheit zu erfahren.

