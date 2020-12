Xbox Game Pass im Dezember

Ganz egal, ob ihr frisch dabei oder schon länger Mitglied des Xbox Game Pass seid – Team Xbox hat auch im Dezember wieder eine prall gefüllte Liste großartiger Spiele für euch! Und das ist noch nicht alles: Wenn ihr schon immer Mal den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren wolltet, habt ihr ab dem 3. Dezember für begrenzte Dauer die Möglichkeit, die ersten drei Monate zu einem Preis von nur 1 Euro zu testen.

Demnächst im Xbox Game Pass

3. Dezember – Control (Android & Konsole)

3. Dezember – Doom Eternal (PC)

3. Dezember – Haven (Konsole & PC)

3. Dezember – Rage 2 (Android)

3. Dezember – Slime Rancher (Android & Konsole) ID@Xbox

3. Dezember – VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

3. Dezember – Yes, Your Grace (Android, Konsole & PC)

4. Dezember – Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Konsole & PC)

8. Dezember – Call of the Sea (Android, Konsole & PC)

9. Dezember – Unto The End (Konsole & PC)

10. Dezember – Assetto Corsa (Android & Konsole)

10. Dezember – Gang Beasts (Android & Konsole)

10. Dezember – GreedFall (Android, Konsole & PC)

10. Dezember – Superhot: Mind Control Delete (Android & Konsole)

10. Dezember – Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Konsole & PC)

Neue Spiele mit Xbox Touch-Steuerung

Ab dem 3. Dezember habt ihr als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate die Option, die folgenden Spiele auf völlig neuartige Weise mit Deinem Android-Gerät über die Cloud zu spielen – und zwar mit der Xbox Touch-Steuerung!

Bloodstained: Ritual of the Night

Golf With Your Friends

Hyperdot

Ikenfell

Indivisible

ScourgeBringer

The Touryst

Vambrace Cold Soul

Falls Ihr es verpasst habt – Mount & Blade: Warband (PC)

ID@Xbox – In einem Land, das von unzähligen Kriegsschauplätzen dominiert wird, ist es an der Zeit, ein eigenes Bataillon zusammenzustellen und in die Schlacht zu ziehen. Führe Deine Soldaten ins Gefecht, erweitere Dein Territorium und erhebe Anspruch auf den Thron von Calradia! Bei Mount & Blade: Warband handelt es sich um eine eigenständige Erweiterung des Spieleklassikers, der einst die mittelalterlichen Schlachtfelder zum Leben erweckte.

DLCs / Spiele-Updates

Age of Empires II: Definitive Edition: Jubiläumsupdate

Crusader Kings III: Designer Update

Fallout 76: Steel Dawn Update

Golf With Your Friends: Das Deep Free Update

Microsoft Flight Simulator: Kostenloses Welt-Update II: USA

Minecraft Dungeons: Howling Peaks DLC – 9. Dezember

The Elder Scrolls Online: Undaunted Party-Event

Totally Reliable Delivery Service

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Vergesst nicht, eure Vorteile in Anspruch zu nehmen. Um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, schaut einfach ab und an in der Rabatt-Bibliothek auf Xbox Series X|S, Xbox One, der Xbox-App für Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile-App vorbei.

Smite – TMNT Starter Pass & Belohnungen: TMNT x Smite beginnt jetzt! Nehmt teil und sichert euch 3.000 Battlepass-Punkte, erhaltet sofortigen Zugang zu Loki, Mercury, Osiris, Sun Wukong sowie ihren Voice Packs und profitiert von einem täglichen Deal-Token.

Gears 5 – Das New Day Bundle: Sichert euch schnell noch die Belohnung, bevor sie am 4. Dezember für immer verschwindet! Neben einem Waffenskin-Set warten mehrere begehrte Charakterskins für Big E, Kofi Kingston und Xavier Woods auf euch.

Discord – Drei Monate Discord Nitro: Habt ihr es zu Anfang des Jahres versäumt, eure Discord Nitro-Belohnung einzufordern? Kein Problem, denn ab dem 2. Dezember haben neue Nitro-Mitglieder die Chance, ein dreimonatiges Discord-Abo zu genießen, das normalerweise 9,99 Euro pro Monat kosten würde.

Xbox Game Pass Quests

Verpasst keine der wöchentlichen und monatlichen Xbox Game Pass Quests! Als eine Art Weihnachtsbonus verdoppelt Team Xbox im Dezember die Punkte, die ihr mit den Ultimate Quests von EA Play-Titeln und für Xbox Series X|S optimierte Spiele erhaltet. Aber keine Sorge: Die doppelten Punkte gibt es auch bei einigen Spielen auf Xbox One. Hier einige Beispiele:

Star Wars Jedi: Fallen Order – (Beginnt am 8. Dezember) Führe den Jedi-Orden zu alter Stärke, indem Du Dich einloggst und spielst: 50 Punkte

The Sims 4 – (Beginnt am 15. Dezember) Veranlasse, dass drei Deiner Sims sich in die Hose machen: 100 Punkte.

Destiny 2 – (Beginnt am 22. Dezember) Gehe jenseits des Lichts, logge Dich ein und spiele: 50 Punkte.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

11. Dezember

eFootball PES 2020 (Konsole)

15. Dezember

Age of Wonders: Planetfall (Konsole & PC)

Infinifactory (PC)

Metro: Last Light Redux (PC)

MudRunner (Konsole & PC)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Konsole)

Pathologic 2 (Konsole & PC)

The Turing Test (Konsole & PC)

Ticket to Ride (Konsole & PC)

Untitled Goose Game (Konsole)

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährt ihr über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH.